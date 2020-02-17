От судей белоруска получила 95,46 балла. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы занять первую строку в итоговом протоколе. В состязаниях мужчин Павел Дик сумел приземлиться на третью позицию на пьедестале. Наша команда вернулась в Минск. И вот первые комментарии о ходе сезона.





Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:





- Грустное и радостное рядом идет. Обидно, что Саша Романовская травмировалась. Будет обследование, узнаем, что там, вердикт врачей, что надо делать.





Рад, конечно, как выступили ребята, результатам. Аня набирает форму. Собственно, первый ее удачный старт после Олимпиады. Она так спокойно входила в форму, раскатывалась сильно.





- Должен же быть и белорусский этап Кубка мира. Что по нему слышно? В «Раубичах» тепло.





- Пока никаких отмен нет. Я знаю, что там очень напряженно работали и наши специалисты, и раубичские работники. Снега запасли достаточно много, я думаю, что отмен никаких нет. Весь Кубок мира – там.



