Министр юстиции объяснил, почему решили изменить герб Беларуси

Глава ведомства признался, что его удивил ажиотаж вокруг этой темы.





"Действительно, цель преследовалась такая, чтобы символика выглядела более качественно. Ничего концептуального не предусматривается в изменении герба. Это, можно сказать, больше касается более качественного изображения нашей государственной символики", - сказал Олег Слижевский.





Министр добавил, что инициатива изменений исходила в большей мере от членов Геральдического совета. В гербе планируют изменить изображение звезды и планеты.





"Меридианы и параллели на сегодняшнем изображении находятся как бы оторванными от нашей планеты — наверное, это не совсем правильно. Более четко прорисовываются некоторые элементы, цвета, та же надпись "Республика Беларусь". Прорисовываются более четко контуры материков", - сказал глава ведомства.





По его словам, над обновленным вариантом герба работали специалисты-художники. Изменять флаг и гимн пока не планируется.







