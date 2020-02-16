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Бэкхема признали самым сексуальным футболистом всех времен 

Дэвид Бэкхем снова попал в рейтинг благодаря своей внешности. Спортсмен был признан самым сексуальным футболистом всех времен, пишут «Вести».

Столь почетным статусом удостоили Бекхэма пользователи букмекерской компании Free Super Tips, которые приняли участие в пикантном опросе. Респонденты отвечали на вопрос, кто из футболистов чаще всего возникает у них в мыслях во время секса. За 43-летнего бывшего капитана сборной Англии отдала голоса четверть опрошенных. Второе место досталось португальцу Криштиану Роналду. На третье место попал действующий капитан сборной Англии Гарри Кейн.

Также в рейтинг попали Гарет Бэйл из «Реала», Лионель Месси из «Барселоны», Деле Алли из «Тоттенхэма», Давид де Хеа из «Манчестер Юнайтед» и два игрока из «Манчестер Сити» — Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг.

Но нашлось кое-что, что привлекает поклонников футбола больше, чем Бекхэм. Треть участников опроса ответила, что вместо секса готовы предпочесть победу своей любимой команды.

Ранее в этом месяце самым красивым мужчиной в мире признали 33-летнего британского актера Роберта Паттинсона. 
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