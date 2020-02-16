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Зидан высказался об отстранении «Манчестер Сити» от еврокубков

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков на два сезона.

14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить английский клуб за нарушение финансового фэйр-плей, а также оштрафовать команду на €30 млн.

«Не знаю, что изменится в Европе. Но это точно никак не повлияет на наши две встречи. «Манчестер Сити» — все еще сильная и конкурентоспособная команда», — цитирует Зидана Marca.

Клубы встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча пройдет 26 февраля.
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