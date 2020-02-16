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Фейл дня: Игрок минского «Динамо» с нескольких метров не забил в пустые ворота

Футбольный клуб продолжает готовиться к новому сезону в турецком Белеке.

Очередным этапом сборов стал товарищеский матч с эстонской «Левадией». Соперник «бело-голубых» второй по силе клуб Эстонии (отставание от чемпионской «Флоры» – 12 очков), поэтому фаворитом встречи виделись именно минчане, пишет by.tribuna.com.

И они довольно быстро этот статус оправдали – уже на 6-й минуте счет открыл Иван Бахар.

Однако развить успех у «Динамо» не вышло. Более того – на 38-й минуте эстонцы сумели сравнять счет. Впрочем у минчан был идеальный шанс на практически мгновенную реабилитацию.


Грамотный прессинг в центре поля заставил «Левадию» потерять мяч, чем мгновенно воспользовались белорусы – разящая контратака, кипер эстонцев отбивает мощный удар Данило прямо на ногу находящемуся в нескольких метрах перед пустыми воротами Евгению Шикавке и... Дальнейшее экс-форварду «Ларисы» наверняка хочется поскорее забыть (отметка 1:40).

Во втором тайме последовали массовые замены – Шикавка в других эпизодах отличится также не сумел и ушел с поля на 66-й минуте. Больше голов мы не увидели, и матч так и закончился ничьей 1:1.
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