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Лукашенко пообещал дать европейцам снег

Утром 16 февраля Александр Лукашенко поехал в Раубичи. Он катался там на лыжах и проверял, готов ли спортивный комплекс принимать чемпионат Европы по биатлону.

"Конечно, трасса разбита, сейчас уже ноль [градусов]. Поэтому тяжеловато, особенно для любителей. А спортсмены тренируются нормально. Мы сделаем трассу", — прокомментировал Лукашенко. По его словам, перенос соревнований в Беларусь и подготовку трассы полностью оплачивает Международный союз биатлонистов, поэтому "в финансовом отношении это окупаемо практически все, и с большой прибылью", передает "Еврорадио".

Напомним, на проведение II Европейских игр летом 2019 года Лукашенко собирался потратить "где-то под 50 млн долларов". "А может, и того не надо: европейцы сказали, что помогут", — говорил он. В итоге соревнования обошлись Беларуси в $400 млн (840 млн рублей).

Чемпионат Европы по биатлону-2020 было решено перенести из эстонского Отепя в Раубичи под Минском. Из-за теплой зимы в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для мероприятия. Однако белорусы заявили, что смогут принять форум.

С 4 по 7 марта в Раубичах пройдую ещё одни крупные биатлонные соревнования — этап Кубка IBU.
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