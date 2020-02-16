Лукашенко пообещал дать европейцам снег

"Конечно, трасса разбита, сейчас уже ноль [градусов]. Поэтому тяжеловато, особенно для любителей. А спортсмены тренируются нормально. Мы сделаем трассу", — прокомментировал Лукашенко. По его словам, перенос соревнований в Беларусь и подготовку трассы полностью оплачивает Международный союз биатлонистов, поэтому "в финансовом отношении это окупаемо практически все, и с большой прибылью", передает "Еврорадио"





Напомним, на проведение II Европейских игр летом 2019 года Лукашенко собирался потратить "где-то под 50 млн долларов". "А может, и того не надо: европейцы сказали, что помогут", — говорил он. В итоге соревнования обошлись Беларуси в $400 млн (840 млн рублей).





Чемпионат Европы по биатлону-2020 было решено перенести из эстонского Отепя в Раубичи под Минском. Из-за теплой зимы в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для мероприятия. Однако белорусы заявили, что смогут принять форум.





С 4 по 7 марта в Раубичах пройдую ещё одни крупные биатлонные соревнования — этап Кубка IBU.