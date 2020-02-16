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В НБА состоялся зрелищный конкурс слэм-данков

В рамках звездного уик-энда Национальной баскетбольной ассоциации, который проходит в Чикаго, состоялся конкурс слэм-данков.

Участие в самом зрелищном конкурсе приняли Пэт Коннотон ("Милуоки"), Аарон Гордон ("Орландо"), Дуайт Ховард ("Лейкерс") и Деррик Джонс ("Майами"). В финал вышли Гордон и Джонс. Больше баллов от судей получил представитель "Майами", который и стал победителем конкурса. 

Отметим, что во время конкурса данков Ховард почтил память Коби Брайанта. Один из данков баскетболист выполнил в накидке Супермена и с №24 на груди, пишет unian.net
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