В НБА состоялся зрелищный конкурс слэм-данков
В рамках звездного уик-энда Национальной баскетбольной ассоциации, который проходит в Чикаго, состоялся конкурс слэм-данков.
Участие в самом зрелищном конкурсе приняли Пэт Коннотон ("Милуоки"), Аарон Гордон ("Орландо"), Дуайт Ховард ("Лейкерс") и Деррик Джонс ("Майами"). В финал вышли Гордон и Джонс. Больше баллов от судей получил представитель "Майами", который и стал победителем конкурса.
Отметим, что во время конкурса данков Ховард почтил память Коби Брайанта. Один из данков баскетболист выполнил в накидке Супермена и с №24 на груди, пишет unian.net
14:08 16/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.