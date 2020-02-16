Группа хакеров, представившаяся как OurMine, взломала официальный twitter Барселоны на испанском, каталонском, арабском и английском языках, а также по футболу, мини-футболу, баскетболу, гандболу и женскому хоккею, пишет isport.ua





Вскоре везде появилось сообщение:





"Здравствуйте, мы OurMine, Ваш уровень безопасности хороший, но не самый лучший. Для повышения безопасности аккаунта обращайтесь: contact@ourmine.org. Для служб безопасности посетите наш ourmine.org".









Вскоре на странице каталонского клуба было опубликовано сообщение, о возможном возвращении форварда ПСЖ Неймара.





"Мы прочитали несколько приватных сообщений. Вероятнее всего, Неймар вернется сюда".





В арабском аккаунте Барселоны хакеры опубликовали твит с хэштегом #Bartomeuout, призвав президента Жозепа Бартомеу уйти в отставку.









Позже Барселона смогла вернуть себе доступ к страницам.





"Аккаунты Барселоны в twitter были взломаны. Все посторонние сообщения удалены. Публикации были сделаны при помощи стороннего инструмента.





Барселона проведет расследование кибербезопасности и рассмотрит все протоколы, связанные со сторонними инструментами, чтобы избежать подобных инцидентов и гарантировать лучший сервис своим болельщикам и партнерам", - говорится в заявлении клуба.









Стоит отметить, что эта же группа в субботу, 15 февраля, взломала официальные аккаунты комитета (Olympics и IOC Media), аккаунт Олимпийских игр, а также 15 клубов НФЛ, оставив там свои послания.