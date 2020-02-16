+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Хакеры взломали соцсети Барселоны и сообщили о грядущем трансфере Неймара

Барселона во второй раз стала жертвой этой группы хакеров.

Группа хакеров, представившаяся как OurMine, взломала официальный twitter Барселоны на испанском, каталонском, арабском и английском языках, а также по футболу, мини-футболу, баскетболу, гандболу и женскому хоккею, пишет isport.ua

Вскоре везде появилось сообщение:

"Здравствуйте, мы OurMine, Ваш уровень безопасности хороший, но не самый лучший. Для повышения безопасности аккаунта обращайтесь: contact@ourmine.org. Для служб безопасности посетите наш ourmine.org".


Вскоре на странице каталонского клуба было опубликовано сообщение, о возможном возвращении форварда ПСЖ Неймара.

"Мы прочитали несколько приватных сообщений. Вероятнее всего, Неймар вернется сюда".

В арабском аккаунте Барселоны хакеры опубликовали твит с хэштегом #Bartomeuout, призвав президента Жозепа Бартомеу уйти в отставку.


Позже Барселона смогла вернуть себе доступ к страницам.

"Аккаунты Барселоны в twitter были взломаны. Все посторонние сообщения удалены. Публикации были сделаны при помощи стороннего инструмента.

Барселона проведет расследование кибербезопасности и рассмотрит все протоколы, связанные со сторонними инструментами, чтобы избежать подобных инцидентов и гарантировать лучший сервис своим болельщикам и партнерам", - говорится в заявлении клуба.


Стоит отметить, что эта же группа в субботу, 15 февраля, взломала официальные аккаунты комитета (Olympics и IOC Media), аккаунт Олимпийских игр, а также 15 клубов НФЛ, оставив там свои послания.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru