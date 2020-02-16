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Манчестер Сити могут лишить чемпионства 2014 года

Ливерпуль за сезон может получить два чемпионских титула.

Манчестер Сити может лишиться чемпионского титула сезона-2013/14 из-за нарушения FFP.

Как сообщает Daily Mail, Сити могут лишить команду очков с 2012 по 2016 года, если в ходе отдельного расследования в Премьер-лиге выяснится, что клуб нарушил финансовые правила. Не понятно, грозит ли это чемпионскому титулу команды в 2012 года, а вот чемпионство-2013/14 точно входит в этот период.

В сезоне-2013/14 Ман Сити выиграл чемпионский титул, опередив на два очка Ливерпуль.

Напомним, что УЕФА на два сезона исключил Манчестер Сити из еврокубков из-за нарушения правил финансового фэйр-плей. 

Английский клуб не согласен со своей виной и планирует оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде.
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