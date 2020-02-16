В честь погибшего Брайанта назовут награду лучшему игроку Матча звезд НБА
Кобе выигрывал эту награду рекордные четыре раза.
Награда лучшему игроку Матча звезд НБА будет названа в честь погибшего в результате крушения вертолета Коби Брайанта. Об этом на пресс-конференции сообщил комиссар лиги Адам Сильвер.
Кобе выигрывал награду лучшему игроку Матча звезд НБА рекордные четыре раза.
Напомним, что Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна погибли во время крушения вертолета 24 января в Калифорнии. На борту были еще 7 человек, никто из них не выжил.
По материалам: iSport.ua
13:43 16/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.