«Барселона» позволит фанатам влиять на свои решения с помощью токенов





Выпуск токенов «Барселоны» ожидается во втором квартале 2020 года, пишет Bloomberg.





Чтобы получить их, фанаты должны скачать приложение Socios.com, купить монеты приложения, известные как Chiliz, а затем использовать их для покупки токенов Barca Fan Tokens.





Всего будет выпущено около 40 млн токенов по 2 евро. Большая часть выручки пойдет клубу.





Токены можно будет «потратить» на решения клуба, например, какая музыка должна играть на стадионе, когда команда забивает гол. Идея состоит в том, чтобы позволить поклонникам «Барсы» участвовать в жизни клуба независимо от страны пребывания.





«Барселона» — уже девятая футбольная команда высшего уровня, которая подписала контракт с Chiliiz на Socios.com, чтобы выпускать свои токены. Среди заключивших контракт клубы «Пари Сен-Жермен» и «Ювентус». В приложениях для получения токенов уже сейчас зарегистрированы около 110 тысяч фанатов, каждый из которых потратил на монеты в среднем $20.





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