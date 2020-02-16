+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Лукашенко посещает Раубичи — проверяет, готов ли спорткомплекс к чемпионату Европы

Александр Лукашенко приехал в Раубичи, чтобы проверить, как спорткомплекс готовится к чемпионату Европы по биатлону, сообщает TUT.BY со ссылкой на телеграм-канал «Пул Первого».

— Цель — убедиться, все ли готово к проведению чемпионата Европы по биатлону, а после — этапу кубка IBU, пишет телеграм-канал.

Напомним, чемпионат Европы должен был пройти в Эстонии, однако эстонцы отказались от проведения мероприятий из-за отсутствия снега. Гонки перенесли в Беларусь — Раубичи уже заготовили искусственный снег к этапу Кубка IBU, который должен пройти в марте.

Соревнования пройдут с 24 февраля по 1 марта. Чемпионат Европы проходил в Раубичах и в прошлом году.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru