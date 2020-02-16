Лукашенко посещает Раубичи — проверяет, готов ли спорткомплекс к чемпионату Европы
Александр Лукашенко приехал в Раубичи, чтобы проверить, как спорткомплекс готовится к чемпионату Европы по биатлону, сообщает TUT.BY со ссылкой на телеграм-канал «Пул Первого».
— Цель — убедиться, все ли готово к проведению чемпионата Европы по биатлону, а после — этапу кубка IBU, пишет телеграм-канал.
Напомним, чемпионат Европы должен был пройти в Эстонии, однако эстонцы отказались от проведения мероприятий из-за отсутствия снега. Гонки перенесли в Беларусь — Раубичи уже заготовили искусственный снег к этапу Кубка IBU, который должен пройти в марте.
Соревнования пройдут с 24 февраля по 1 марта. Чемпионат Европы проходил в Раубичах и в прошлом году.
12:01 16/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.