Алина Талай стала первой на турнире в Великобритании
Белорусская барьеристка Алина Талай, выступающая в беге на 60 м с барьерами, победила на международном турнире по легкой атлетике Müller Indoor Grand Prix Glasgow, который прошел в Великобритании.
Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.
Талай преодолела дистанцию за 8,03 сек. На второй позиции финишировала спортсменка из США Ниа Али (8,03 сек.). Замкнула тройку лидеров еще одна американка Кристина Клемонс (8,04 сек.).
Белоруска Дарья Борисевич, выступающая в беге на 1500 м, показала на данном турнире 10-й результат (4 мин. 10,07 сек.).
Ранее Алина Талай победила на дистанции 60 м с барьерами на четвертом этапе международного турнира World Athletics Indoor Tour в Торуни (Польша).
09:58 16/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.