+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Алина Талай стала первой на турнире в Великобритании

Белорусская барьеристка Алина Талай, выступающая в беге на 60 м с барьерами, победила на международном турнире по легкой атлетике Müller Indoor Grand Prix Glasgow, который прошел в Великобритании.

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики. 

Талай преодолела дистанцию за 8,03 сек. На второй позиции финишировала спортсменка из США Ниа Али (8,03 сек.). Замкнула тройку лидеров еще одна американка Кристина Клемонс (8,04 сек.). 

Белоруска Дарья Борисевич, выступающая в беге на 1500 м, показала на данном турнире 10-й результат (4 мин. 10,07 сек.). 

Ранее Алина Талай победила на дистанции 60 м с барьерами на четвертом этапе международного турнира World Athletics Indoor Tour в Торуни (Польша).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru