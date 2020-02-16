Вудкрофт: Минское «Динамо» намерено выиграть все оставшиеся матчи

— Поздравляю Андрея и его команду с победой. Сегодня у нас была некоторая нехватка желания победить. Было видно, что в первом периоде некоторые хоккеисты не показали своей игры. Думаю, во многом мы сами отдали победу «Автомобилисту»: шайбы, которые летели в наши ворота, были следствием своих же ошибок.





Перед игрой мы изучали соперника и знали, что у них был недостаток защитников, а основной вратарь не сыграет. Хотели воспользоваться этим, но, к сожалению, не смогли. Систематически пользоваться слабым местом соперника у нас не получалось. Кроме того, в некоторых моментах мы были очень мягкими и где-то недорабатывали. В матчах с такими соперниками такое делать непозволительно.





— С чем связан провал в начале третьего периода — 2 пропущенные шайбы за 14 секунд?





— Ни я, ни игроки не хотели, чтобы так сложилось. Думаю, хоккеисты хотели бы отмотать время назад и сыграть иначе. Что касается первой шайбы, мы потеряли шайбу в давлении, когда играли в меньшинстве, потеряли структуру игры, и поэтому «Автомобилист» смог найти открытого человека в нашей зоне. Следующая смена после заброшенной или пропущенной шайбы очень важна, она может стать переломным моментом игры. Нужно быть настроенным не на 100, а на 200 процентов. Об этом мы весь год говорим команде. Выиграли вбрасывание, но потеряли шайбу и позволили сопернику забросить. «Автомобилист» заставил нас заплатить за нерасторопность.





Но мне понравилось, как мы играли дальше и старались ликвидировать этот отрыв в две шайбы. Смогли играть по-настоящему агрессивно и вернулись обратно в игру.





— «Динамо» установило антирекорд по пропущенным шайбам. Это проблемы системы или эксцессы исполнителей?





— Я бы не хотел это комментировать.





— Пять матчей до окончания сезона. Есть ли стимул остаться на предпоследнем месте и не уступить рижскому «Динамо»? Или уже всё равно?





— А вы как думаете?





— Надеюсь, что да.





— Но если размышлять логически, как вы думаете: мы хотим закончить сезон на последнем месте?





— Скажем так, достаточен ли этот стимул для команды, чтобы показать все 100%, которые есть?





— Для меня это странный вопрос. Мы находим мотивацию не только в противостоянии с Ригой. Для нас нет такого вопроса. Мы выходим на матчи только для того, чтобы побеждать. Мы хотим побеждать в каждом матче. Если у нас осталось шесть матчей, мы хотим победить в шести. Если осталось пять — в пяти. У каждого достаточно мотивации для того, чтобы выходить на лед и показывать максимум в каждом матче. Мы настраиваемся на победу, потому что уверены, что если будем все 60 минут играть единой командой, строго следовать тактике на игру, мы можем побеждать. Мы это уже не раз демонстрировали. В недостатке мотивации вопрос не стоит.





— Вы говорили, что команда равнодушно относится к поражениям.





— Мы ненавидим проигрывать и перед каждым матчем настраиваемся только на победу. Но, к сожалению, бывают такие моменты, когда команда не следует игровому плану, что-то идет не так в исполнительском мастерстве. Тем не менее, если ты выкладываешься на 100% и следуешь игровому плану лучше, чем команда оппонента, ты можешь рассчитывать на победу. Мотивации у нас достаточно. Каждый из игроков нашел свою собственную мотивацию.





Отметим, что у минского «Динамо» впереди еще пять игр: две встречи с ЦСКА и по одному матчу против московского «Динамо», «Локомотива» и «Ак Барса».



