– Сразу спрошу прямо: насколько реализуема идея проведения в Беларуси совместной с Украиной Олимпиады?





– Для начала давайте немного отвлечемся. Стоит сказать, что социальное значение спорта колоссальное. Те принципы, которые высказывал Пьер де Кубертен, мол, спорт вне политики, уже не имеют под собой никакого основания. Да, соревнования проводятся для спортсменов в первую очередь, но все равно выводятся неофициальные командные зачеты, звучат государственные гимны на турнирах. Так что спорт – это еще и часть политики. Поэтому проведение Олимпиады для любой страны очень престижно.





Но для того, чтобы реализовать эту идею, нужно учитывать несколько составляющих. Первое – волеизъявление людей. Второй момент – волеизъявление руководителей. Благодаря инициативе нашего президента и руководителей НОК в Беларуси прошли Вторые Европейские игры. Будем говорить, прошли хорошо. И они сыграли добрую роль среди всего населения – народ пошел на стадионы, в залы, спорт всех заинтересовал. Третья составляющая – возможности. Если обратиться к тем же ЕИ, то Баку на них затратил полтора миллиарда долларов, а мы – в районе 500 млн. Почему? Потому что у нас была подготовлена инфраструктура: спортивные базы, гостиницы и так далее.









Так вот, говоря о возможностях, нужно понимать, что Олимпиада – это колоссальные финансовые вложения, которые необходимы в процессе подготовки. И если сегодня, в принципе, практически вся инфраструктура у нас на должном уровне, то что будет в 2030 или в 2032 годах? Все немного состарится. Так что деньги для обновления инфраструктуры или даже для постройки новых арен или чего-то еще, нужны. И даже не миллионы, а уже миллиарды. И все это ложится на плечи государства. Впрочем, не стоит забывать, что созданные объекты останутся же и на будущее. Те же гостиницы, путепроводы, олимпийская деревня и многое другое. Благоустройство городов и дорог останется.





Я саму идею проведения совместной с Украиной Олимпиады поддерживаю. Но лишь при условии соблюдения трех выше названных составляющих: воля народа, воля руководителей и оценка возможностей, – сказал Григоров.