– Причина сегодняшнего поражения в невыполнении тренерской установки. Безобразная безответственность, не работали в течение всего матча. Допустили ненужные ошибки плюс недонастрой – это привело к такому результату.





– Почему команда находится в таком разобранном состоянии?





– Люди так готовятся к играм. На такие матчи нужно настраиваться, зная, что против них играют лучшие в нападении в КХЛ.





– Проблема в психологии?





– Каждый игрок должен в себе находить мотивацию выходить и биться, а не выполнять те действия, о которых не просил тренерский штаб.





– Может, хоккеисты уже расслабились и просто доигрывают сезон?





– Значит это не хоккеисты и их здесь быть не должно. Если игроки выходят недонастроенные или без мотивации, то это проблема игрока.





– Много таких хоккеистов, которых здесь не должно быть?





– Вы же смотрите статистику – видите, кто и как ошибается. И они это делают на протяжении всего чемпионата. Есть люди, которые стараются, отдаются игре. К сожалению, у нас их немного.





– Этот матч можно сравнить с тем, что был в Екатеринбурге, но урок не усвоили?





– Если сравнивать с той игрой, то тогда команда была свежее, просто где-то допустили провал в третьем периоде. Сегодня во второй двадцатиминутке было минут десять, когда играли в нормальный хоккей. А так, как в прошлой, так и в этой игре вратари не выручили. Столько голов – можно задать вопрос голкиперам. Ты выходишь играть и должен выручать команду.





– Кто-то порадовал сегодня?





– Я бы не сказал, что кто-то порадовал на сто процентов. Потому что вроде бы есть игроки, которые показали хороший результат, но и допустили ошибки, за которыми последовал итог на табло. Поэтому выделять кого-то не хотелось бы, – сказал Грабовский.