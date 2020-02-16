Михаил Грабовский: "Значит это не хоккеисты и их здесь быть не должно"
Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский раскритиковал хоккеистов после поражения от «Автомобилиста» (4:6).
– Причина сегодняшнего поражения в невыполнении тренерской установки. Безобразная безответственность, не работали в течение всего матча. Допустили ненужные ошибки плюс недонастрой – это привело к такому результату.
– Почему команда находится в таком разобранном состоянии?
– Люди так готовятся к играм. На такие матчи нужно настраиваться, зная, что против них играют лучшие в нападении в КХЛ.
– Проблема в психологии?
– Каждый игрок должен в себе находить мотивацию выходить и биться, а не выполнять те действия, о которых не просил тренерский штаб.
– Может, хоккеисты уже расслабились и просто доигрывают сезон?
– Значит это не хоккеисты и их здесь быть не должно. Если игроки выходят недонастроенные или без мотивации, то это проблема игрока.
– Много таких хоккеистов, которых здесь не должно быть?
– Вы же смотрите статистику – видите, кто и как ошибается. И они это делают на протяжении всего чемпионата. Есть люди, которые стараются, отдаются игре. К сожалению, у нас их немного.
– Этот матч можно сравнить с тем, что был в Екатеринбурге, но урок не усвоили?
– Если сравнивать с той игрой, то тогда команда была свежее, просто где-то допустили провал в третьем периоде. Сегодня во второй двадцатиминутке было минут десять, когда играли в нормальный хоккей. А так, как в прошлой, так и в этой игре вратари не выручили. Столько голов – можно задать вопрос голкиперам. Ты выходишь играть и должен выручать команду.
– Кто-то порадовал сегодня?
– Я бы не сказал, что кто-то порадовал на сто процентов. Потому что вроде бы есть игроки, которые показали хороший результат, но и допустили ошибки, за которыми последовал итог на табло. Поэтому выделять кого-то не хотелось бы, – сказал Грабовский.
08:27 16/02/2020
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