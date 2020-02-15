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Молодцы! Аня Гуськова выиграла золото на этапе Кубка мира, Дик завоевал бронзу

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова выиграла этап Кубка мира в Москве, а Павел Дик – бронзу.

Молодцы! Аня Гуськова выиграла золото на этапе Кубка мира, Дик завоевал бронзу
Расклад такой:

Акробатика

Кубок мира

Москва

Женщины

1. Анна Гуськова (Беларусь) – 95,46

2. Лаура Пеел (Австралия) – 91,42

3. Софья Алексеева (Россия) – 76,56

Мужчины

1. Павел Кротов (Россия) – 137,50

2. Ной Рот (Швейцария) – 129,36

3. Павел Дик (Беларусь) – 112,18
by.tribuna.com
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