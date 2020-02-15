Молодцы! Аня Гуськова выиграла золото на этапе Кубка мира, Дик завоевал бронзу
Белорусская фристайлистка Анна Гуськова выиграла этап Кубка мира в Москве, а Павел Дик – бронзу.
Расклад такой:
Акробатика
Кубок мира
Москва
Женщины
1. Анна Гуськова (Беларусь) – 95,46
2. Лаура Пеел (Австралия) – 91,42
3. Софья Алексеева (Россия) – 76,56
Мужчины
1. Павел Кротов (Россия) – 137,50
2. Ной Рот (Швейцария) – 129,36
3. Павел Дик (Беларусь) – 112,18
20:43 15/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.