Золото выиграл в спринте на ЧМ по биатлону россиянин Логинов, белорус Смольский — в топ-15
Российский биатлонист Александр Логинов выиграл золотую медаль в спринте на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Логинов (0+0) прошел всю дистанцию без промахов, опередив француза Кента Фийон-Майе (1+0) на шесть секунд.
Мартен Фуркад (0+0) стал третьим, опередив братьев Тарьей (0+0) и Йоханнеса Бё (1+0).
Отличную гонку провел белорус Антон Смольский (0+0), который стал 15-м.
Роман Елетнов (1+0) занял 32-е место, Никита Лобастов (0+0) стал 36-м, Сергей Бочарников (3+1) — 86-м.
В воскресенье по итогам спринта пройдет гонка преследования, пишет sport.tut.by
18:55 15/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.