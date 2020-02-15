В Раубичах создается запас снега для ЧЕ-2020
На территории спорткомплекса заработали фабрики по производству осадков
Под Минском заготовили 10 тысяч кубометров снега для предстоящего чемпиона Европы по биатлону.
Соревнования экстренно перенесли в Беларусь из Эстонии, где сейчас аномально тепло, передает телеканал "МИР 24".
На территории спорткомплекса "Раубичи" заработала фабрика по производству осадков. Двое суток, пока стояли небольшие морозы, снеговые пушки работали без перерыва. Из намороженного снега сейчас готовят трассу. Если этого будет недостаточно, помочь готовы белорусские горнолыжные курорты.
Чемпионат Европы по биатлону в Беларуси будет проходить второй год подряд. Первая гонка состоится 26 февраля.
18:37 15/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.