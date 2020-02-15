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Павловски и Динга перешли в минское «Динамо»

Сербские футболисты Марко Павловски и Доминик Динга стали игроками минского «Динамо», сообщает пресс-служба команды.

Права на 21-летнего Динга принадлежат «Уралу». Последним клубом для игрока обороны был сербский «Партизан», где футболист находился в аренде. В сезоне 2019/2020 он провел 1 матч.

Отметим, что Динга также будет выступать за минское «Динамо» на правах аренды до конца сезона-2020, пишет by.tribuna.com
26-летний хавбек Паловски ранее выступал за «Варзим» (Португаля, Д2), где в сезоне 2019/2020 сыграл 1 игру.
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