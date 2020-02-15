Павловски и Динга перешли в минское «Динамо»

Права на 21-летнего Динга принадлежат «Уралу». Последним клубом для игрока обороны был сербский «Партизан», где футболист находился в аренде. В сезоне 2019/2020 он провел 1 матч.





Отметим, что Динга также будет выступать за минское «Динамо» на правах аренды до конца сезона-2020, пишет by.tribuna.com

26-летний хавбек Паловски ранее выступал за «Варзим» (Португаля, Д2), где в сезоне 2019/2020 сыграл 1 игру.



