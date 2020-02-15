1. Почему статью об организации договорных матчей применили только к одному из пяти клубов — "Нафтану"?





Следствие выявило вовлеченность в договорные матчи игроков пяти клубов — "Нафтана", "Лиды", "Химика", "Немана-Агро" и "Орши". Контрольно-дисциплинарный комитет БФФ со своей стороны применил санкции ко всему квинтету. Однако "Нафтан" наказали по статье 99-2 дисциплинарного кодекса ("Организация договорных матчей"), а остальные четыре клуба — по более мягкой статье 100 ("Иные нарушения").





В чем разница между "Нафтаном" и остальными, исходя из общедоступной информации, не очень понятно. "Нафтан" и "Лиду" в этом деле представляют по 11 футболистов, "Химик" — 9, "Неман-Агро" — 4, "Оршу" — 1. (Некоторые игроки учтены здесь дважды, так как отметились сразу в нескольких клубах.) Уже известно, что большинство команд участвовало в договорных встречах не один раз, хотя официальная информация на этот счет появится только после рассмотрения дела в суде.





Единственное отличие, которое на виду, — в фигуре Алексея Сучкова. После сезона-2017 он завершил карьеру и вошел в тренерский штаб "Нафтана", что усиливает ответственность непосредственно клуба в деле о договорных матчах. Сучков уже объявлен персоной нон-грата в белорусском футболе.





2. Почему "Нафтану" не выписали штраф в размере 135 тысяч белорусских рублей?





Статья 99-2 дисциплинарного кодекса в той части, которая касается юридических лиц, гласит: "Организация договорного матча в футбольных соревнованиях, проводимых под эгидой БФФ, подтвержденная решением дисциплинарного органа и/или судебным актом, наказывается для юридических лиц — штрафом в размере 5000 базовых величин, снятием очков для клуба в количестве не менее 15 и/или лишением завоеванных наград и/или исключением из числа участников соревнований на текущий сезон и/или переводом клуба в низший по рангу дивизион".









По-простому: согласно дисциплинарному кодексу, с "Нафтана" следовало снять как минимум 15 очков и влепить штраф в размере 5000 базовых. Сегодня это 135 тысяч рублей или более 60 тысяч долларов.





Однако, похоже, для "Нафтана" эта сумма слишком существенна, чтобы расстаться с ней и не почувствовать дыру в бюджете, учитывая, что первая лига довольно требовательна к клубам в финансовом плане. А "Нафтан" в первой лиге оставили.





В результате дисциплинарный комитет БФФ пошел вразрез с кодексом, обойдясь без штрафа и определив новополоцкому клубу наказание меньше минимального. Причем и очков с "Нафтана" сняли по нижней планке, установленной документом, — 15. Насколько это мало, легко представить на примере "Луча", который в 2017 году стартовал в Д2 с 10-очковым дефицитом, но с запасом выиграл первую лигу и вышел в элиту.









3. Почему "Лида", "Химик", "Неман-Агро" и "Орша" в принципе прошли по статье 100 ("Иные нарушения")?





Вот статья 100 дисциплинарного кодекса полностью: "В случае, если какое-либо лицо совершит нарушение и/или невыполнение регламентирующих документов ФИФА, УЕФА либо БФФ, прямо не предусмотренные настоящим кодексом, но по сути своей являющееся подобным (аналогичным) указанным нарушениям, то такое лицо также попадает под юрисдикцию настоящего кодекса. В подобном случае дисциплинарные органы вправе самостоятельно избрать наказание из перечня наказаний, предусмотренных настоящим кодексом, руководствуясь принципом разумности и справедливости".





По-простому: статья применяется, если проступок клуба или игрока трудно квалифицировать согласно кодексу. Выходит, ФК "Нафтан" вменяют организацию договорных матчей, а четырем другим ФК — нет (раз статья 99-2 для них не подходит).





Также важно, что в статье 100 не прописаны четкие наказания — дисциплинарный комитет определяет их по собственному разумению. Если бы клубы проходили по статье 99-2, то с каждого следовало бы стребовать в обязательном порядке денежный штраф свыше 60 тысяч долларов. Думается, такое бремя заставило бы весь квартет задуматься о дальнейшем существовании.





КДК же рассудил так: "Химик" — минус 9 очков на старте сезона-2020; "Лида", "Неман-Агро" и "Орша" — по минус 3.





4. Почему все пять клубов так легко отделались?





Никого не понизили в ранге. Никому не присудили денежные штрафы. Только "Нафтан" провели по статье "Организация договорных матчей". С него же сняли минимум очков, который предписывал дисциплинарный кодекс, и не наказали рублем в размере 5000 базовых, что дисциплинарный кодекс предписывал также. "Лида", "Неман-Агро" и "Орша", по большому счету, отделались легким испугом. "Химик", в целом, тоже.





Несложно оценить, что в случае высшей меры фигурантам дела грозили как минимум масштабные финансовые проблемы (от штрафа свыше 60 тысяч долларов до урезания клубных бюджетов из-за понижения в классе), а как максимум — прекращение существования.









Понятно и другое: если отправить весь квинтет виновных во вторую лигу, то заполнить вакансии в первой будет некем. Ведь из Д3 наверх стучится не так много желающих — по финансовым соображениям. То есть в Д2 придется проводить очередной неполноценный сезон.





Несмотря на это, фактические наказания клубов, уличенных в "договорняках", слабо коррелируют со словами главы БФФ Владимира Базанова в декабрьском интервью "Прессболу": "Игроки лишь винтики в этой системе, их выгода несопоставима с той, которую получают организаторы этого преступного бизнеса. Мы будем больно бить по рукам, потому что это имидж нашего футбола. На снисхождение пусть никто не надеется. Все футболисты, которые в этом участвовали, получат дисквалификацию, вплоть до пожизненной, а клубы будут переведены в лигу рангом ниже".





Тем более после первого дела о "договорняках" (когда в 2016-м КДК оштрафовал "Ислочь" на 7 очков, а "Луч" и "Ошмяны" — на 10 и 5) специально был доработан дисциплинарный кодекс, чтобы в том числе ужесточить наказания для нечистоплотных клубов. Но когда возникла подходящая ситуация, возможностями обновленного кодекса не воспользовались.





Между тем, в Литве в конце прошлого года клубы за "манипуляции с результатами соревнований" были наказаны намного строже. "Атлантас" и "Паланга" были сосланы из Д1 в Д3, а также получили денежные штрафы — 30 и 42 тысячи евро соответственно. Кроме того, 15 игроков обоих клубов дисквалифицированы на срок от 6 до 12 месяцев и оштрафованы на 2 тысячи евро каждый.





В ближайшие дни на сайте БФФ должна выйти мотивировочная часть решения КДК. Может, она прояснит логику, которой руководствовался дисциплинарный комитет при вынесении наказаний. Ждем.









5. Почему по клубам вынесено решение, а по второй партии игроков, замешанных в "договорняках", — еще нет?





Вопрос-бонус, который также держит интригу. В январе КДК вынес наказания 16 игрокам, вовлеченным в договорные матчи. Остальные до сих пор находятся в подвешенном состоянии. В том числе — Захар Волков, к которому приковано особое внимание. Все-таки защитник БАТЭ и сборной Беларуси.





"Договорняки-2". Люди и матчи, которые нас обманули. Первая лига может измениться до неузнаваемости





Однако КДК медлит с вердиктом. Похоже, с клубами уже не было возможности тянуть: тем требовалось знать наказание, чтобы определяться с дивизионом, бюджетом, составом и дальнейшей судьбой.





Что мешает КДК принять решение по оставшимся футболистам, трудно сказать. Может, не удается во время предсезонной подготовки собрать всех фигурантов в Доме футбола. Однако дисциплинарный комитет имеет право решить вопрос и без непосредственного участия виновных. В личном присутствии, наоборот, больше заинтересованы сами игроки — в этом случае у них будет возможность повлиять на решение комитета в сторону смягчения.





Тем временем подготовка к сезону продолжается, а игроки, по которым нет вердикта, до сих пор не понимают, к чему готовятся они.





Фото: БФФ, ФК "Нафтан"







