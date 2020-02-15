Ирина Кривко: «Как будто сглаз, что ли?!»

— Уже по первым вашим толчкам из стартовых ворот возникло опасение: что-то не так…





— Не зря, это честно. Сегодня было даже не очень, а запредельно тяжело. То ли так придавили горы, то ли не удалось восстановиться после этапа смешанной эстафеты. По крайней мере, когда находилась сегодня на трассе, даже стала жалеть, что накануне вышла на старт.





— Дискомфорт почувствовали…





— С утра. Проснулась, и поняла: состояние отнюдь не такое, как накануне. Во что все вылилось – показала гонка.





— Но у вас случился еще сбой на огневом рубеже: последний выстрел на «стойке» долго не производился, к тому же оказался неточным…





— Не знаю, что в этом сезоне происходит с затвором винтовки. Остаётся последний выстрел, а патрон не досылается. Три раза его закрывала! Попытка – нет, попытка – нет, попытка – нет! В итоге дослала, но промазала. Не знаю… Как будто сглаз, что ли?! И уж точно наказание. Была ведь готова стрелять чисто, но, к сожалению, три раза не дослала – и промах.





— Лыжи были сегодня в помощь?





— Они работали. Когда самой так тяжело к сервису претензий нет, и быть не может, – сказала Кривко.