+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Ирина Кривко: «Как будто сглаз, что ли?!»

Белорусская биатлонистка Ирина Кривко поделилась мнением о своем выступлении в спринте на чемпионате мира-2020 в итальянском Антхольце. Напомним, что спортсменка заняла 52-е место.

Ирина Кривко: «Как будто сглаз, что ли?!»
— Уже по первым вашим толчкам из стартовых ворот возникло опасение: что-то не так… 

— Не зря, это честно. Сегодня было даже не очень, а запредельно тяжело. То ли так придавили горы, то ли не удалось восстановиться после этапа смешанной эстафеты. По крайней мере, когда находилась сегодня на трассе, даже стала жалеть, что накануне вышла на старт. 

— Дискомфорт почувствовали…

— С утра. Проснулась, и поняла: состояние отнюдь не такое, как накануне. Во что все вылилось – показала гонка. 

— Но у вас случился еще сбой на огневом рубеже: последний выстрел на «стойке» долго не производился, к тому же оказался неточным…

— Не знаю, что в этом сезоне происходит с затвором винтовки. Остаётся последний выстрел, а патрон не досылается. Три раза его закрывала! Попытка – нет, попытка – нет, попытка – нет! В итоге дослала, но промазала. Не знаю… Как будто сглаз, что ли?! И уж точно наказание. Была ведь готова стрелять чисто, но, к сожалению, три раза не дослала – и промах. 

— Лыжи были сегодня в помощь? 

— Они работали. Когда самой так тяжело к сервису претензий нет, и быть не может, – сказала Кривко. 
Tribuna
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru