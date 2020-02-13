Один из снимков серии. Фото: Михаил Копычко





Такой чести удостоилась его серия из 9 снимков, сделанных, как сказано в описании, на международных соревнованиях по плаванию среди людей с ограниченными возможностями, которые проходили в Минске 16-17 марта 2019 года.





В них приняли участие около 100 атлетов из шести стран – Беларуси, Турции, Украины, Литвы, Азербайджана и Молдовы. Это были мужчины и женщины всех возрастов, с различными ограничениями – от зрения до опорно-двигательного аппарата.









«Спортсмены показали невероятную силу, было удивительно наблюдать, каких поразительных результатов они достигали. Каждый год мероприятие привлекает все больше и больше участников и болельщиков со всего мира», – говорится в описании.





Sony World Photography Awards – конкурс, который ежегодно проводит Всемирная организация фотографии. В первенстве среди профессиональных фотографов необходимо представить серию из 5-10 снимков в одной или нескольких из 10 категорий.





Имя Михаила Копычко не в первый раз звучит на международном уровне. Например, в прошлом году он оказался победителем конкурса журнала Nature и призером конкурса Британского экологического общества.



