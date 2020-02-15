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Уэйн Гретцки: «Если Вячеслав хочет носить номер 99, то пусть носит. Это здорово для хоккея»

Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки, выступавший под номером 99, рассказал, что знает форварда минского «Динамо» Вячеслава Грецкого, сообщает espn. Краткий перевод размещен на tribuna.com.

Вячеслав Грецкий. Фото: hcdinamo.by

Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки рассказал, что знает форварда минского «Динамо» Вячеслава Грецкого.

«Месяц назад мой друг прислал мне историю о нем. Я прочитал об этом парне, и думаю, что это удивительно. Как только мой друг прислал мне это, я сказал: «Вячеслав может быть как-то связан со мной».

Мой дедушка Антон приехал из Чикаго в Виннипег, чтобы вступить в канадскую армию, где платили на 5 долларов в месяц больше. Когда он пересек границу, то не знал, как пишется S, поэтому поставил в фамилии Z. Так что правильное написание моей фамилии – Gretsky.

Если он хочет носить номер 99, то пусть носит. Мне все равно. Это здорово для хоккея. И желаю Вячеславу всяческих успехов в хоккейном мире!» – сказал Гретцки.

 

 
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