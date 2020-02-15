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Гагиев о ЧЕ-2020 в «Раубичах»: «По самым скромным подсчетам, получаем в 2,5 раза больше, чем тратим на проведение»

Директор РЦОП «Раубичи» Александр Гагиев рассказал о расходах на подготовку к чемпионату Европы по биатлону, который пройдет с 26 февраля по 1 марта.

«Это не расходы, это доходы. На сегодняшний день к нам приезжают около 35 команд. Люди платят за все. По самым скромным подсчетам, получаем в 2,5 раза больше, чем тратим на проведение. Ни копейки дополнительной министерство спорта не выделяет. На организацию ЧЕ-2020 укладываемся в сумму, запланированную Кубком IBU», – сказал Гагиев.
Tribuna
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