Мексиканские бойцы MMA одновременно отправили друг друга в нокдаун
Мексиканские бойцы смешанного стиля (MMA) Даниэль Вега и Антонио Маркес одновременно отправили друг друга в нокдаун во время поединка на Lux Fight League 008. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.
Эпизод произошел в середине первого раунда. Победу по итогам боя праздновал Вега. Для него она стала 11-й в карьере при двух поражениях. Маркес потерпел первое поражение в профессиональной карьере. До этого в его активе было четыре победы, пишет lenta.ru
Турнир Lux Fight League 008 прошел в мексиканском Фронтоне.
11:57 15/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.