Евгения Устюгова лишили золотой медали в Сочи
Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.
34-летнего спортсмена лишили золотой медали, которую он завоевал на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.
Разбирательство в отношении россиянина Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запустило в 2018 году. Организация расследовала возможные нарушения Устюговым на Играх в Ванкувере в 2010 году и в Сочи.
11:40 15/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.