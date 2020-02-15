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Евгения Устюгова лишили золотой медали в Сочи

Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

34-летнего спортсмена лишили золотой медали, которую он завоевал на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Разбирательство в отношении россиянина Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запустило в 2018 году. Организация расследовала возможные нарушения Устюговым на Играх в Ванкувере в 2010 году и в Сочи.
lenta.ru
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