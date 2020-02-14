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АБФФ возмутилась: клубы обязаны отпускать футболистов в сборную

Ассоциация "Белорусская федерация футбола" крайне возмущена намерением некоторых клубов не отпустить своих игроков на учебно-тренировочный сбор национальной команды.


Об этом говорится в официальном заявлении АБФФ.

В заявлении, в частности, подчеркивается, что "АБФФ всегда внимательно относилась к просьбам ведущих клубов, касающихся календаря национальных соревнований, с учетом имиджа белорусского футбола на международной арене. 

Сейчас национальной сборной впервые за долгое время выпал реальный шанс побороться за место в финальной части чемпионата Европы, и мы крайне возмущены данной попыткой срыва заранее запланированного учебно-тренировочного сбора и международных товарищеских матчей".

Заявление АБФФ сделала в связи с публикациями ряда СМИ о том, что некоторые клубы не отпустят своих игроков на товарищеские матчи сборной Беларуси с командами Узбекистана (23 февраля в Дубае) и Болгарии (26 февраля в Софии). В частности, это брестское "Динамо", борисовский БАТЭ и солигорский "Шахтер".

АБФФ отмечает, что еще в начале декабря 2019 года было объявлено о проведении спаррингов национальной сборной в феврале 2020 года. После этого руководство федерации футбола провело все необходимые консультации с руководителями ведущих клубов. 

Во время этих диалогов клубам разъяснялась важность проведения учебно-тренировочного сбора с 19 по 27 февраля 2020 года, а также выступления национальной команды в двух спаррингах в свете мартовских матчей плей-офф Лиги наций за выход в финальную часть чемпионата Европы-2020. Тогда клубы выразили понимание ситуации и обозначили готовность к сотрудничеству.


В заявлении также напоминается, что в соответствии с регламентом АБФФ по статусу и трансферам футболистов "футбольные клубы (школы) обязаны по вызовам АБФФ направлять футболистов в сборные команды Беларуси для участия в учебно-тренировочных мероприятиях по подготовке к соревнованиям, а также в международных матчах на основании утвержденного бюро исполкома АБФФ календарного плана подготовки и выступлений сборных команд". 

При этом АБФФ может принять решение об установлении более длительного периода освобождения футболистов в сборные команды Беларуси.
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