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У КХЛ новый президент

Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов.

42-летний российский функционер сохранит за собой управляющего директора МХЛ до избрания нового руководителя.

На посту главы КХЛ Морозов сменил Дмитрия Чернышенко.
Источник: sports.ru
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