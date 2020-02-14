У КХЛ новый президент
Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов.
42-летний российский функционер сохранит за собой управляющего директора МХЛ до избрания нового руководителя.
На посту главы КХЛ Морозов сменил Дмитрия Чернышенко.
Источник: sports.ru
12:27 14/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.