В анализах чемпиона России обнаружен кокаин
Медицинское освидетельствование боксера Георгия Кушиташвили выявило, что двукратный чемпион России употреблял наркотические вещества. В анализе мочи спортсмена обнаружены следы кокаина.
Экспертиза подтвердила, что Георгий Кушиташвили принимал кокаин. Об этом говорят результаты биохимического анализа мочи. Кроме того, в тестах найдены каннабиноиды, что указывает на употребление марихуаны.
Открывшиеся факты могут стать отягчающими обстоятельствами.
2 февраля Георгий Кушинашвили был задержан Росгвардией при попытке овладеть заложенным тайником с наркотическими веществами.
Боксер оказал сопротивление правоохранительным органам и сломал нос одному из сотрудников. Кушинашвили предъявлены обвинения в в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков
Источник: vesti.ru
11:49 14/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.