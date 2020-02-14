БАТЭ объяснил свой отказ отпускать игроков в сборную Беларуси

Главный тренер сборной Михаил Мархель вызвал шесть футболистов БАТЭ, которые с 19 по 27 февраля должны тренироваться в составе национальной команды, а также сыграть против Узбекистана и Болгарии.





Клуб не считает нужным рисковать здоровьем тех игроков, которые в данный момент имеют микротравмы. Также в числе причин отказа указывается необходимость адаптации футболистов к условиям нового тренерского штаба. Напомним, в январе Алексея Багу на посту главного тренера БАТЭ сменил Кирилл Альшевский.





Также борисовчане заметили, что даты проведения сбора и спаррингов сборной не предусмотрены международным календарем ФИФА. В случае травм или любых других проблем со здоровьем никто не компенсирует клубу затраты на лечение футболистов. Если матчи проходят в регламентированные даты международных пауз, ФИФА выплачивает деньги как за участие, так и в случае форс-мажоров.





"Отсутствие ключевых игроков в течение продолжительного периода в разгар основного этапа подготовки к сезону (а на организацию зарубежных учебно-тренировочных сборов наш клуб тратит серьезные финансовые средства), не позволит нашему тренерскому штабу обеспечить надлежащую подготовку команды к стартующему в начале марта футбольному сезону", – говорится в заявлении клуба.





БАТЭ считает, только в случае полноценной предсезонной подготовки с клубом игроки смогут показать свой максимум и помочь сборной.





Ранее сообщалось, что против вызова своих игроков в сборную выступил также солигорский "Шахтер".







