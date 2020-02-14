«У нее маразм»: Фуркад сцепился с российской чемпионкой

Накануне старта чемпионата мира по биатлону в Антхольце совершенно неожиданно возник конфликт между российской двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону и чемпионкой Игр по лыжным гонкам Анфисой Резцовой и французским биатлонистом Мартеном Фуркадом.





Инициатором конфронтации стала 55-летняя россиянка, которая выразила мнение, что Фуркад добивается высоких результатов не столько из-за своего таланта, сколько с помощью медицинских препаратов. В один ряд с французом Резцова, мать 23-летней биатлонистки из сборной России Кристины Резцовой, поставила и спортсменов из Норвегии, упомянув Тириль Экхофф. По мнению российской олимпийской чемпионки, международные антидопинговые агентства не уделяют столько внимания европейским спортсменам, сколько россиянам.





«Мартен Фуркад — великий спортсмен, огромный талант, но все равно какую-то медицинскую поддержку получает. То же самое — норвежцы. Ну не могу поверить, что Тириль Экхофф настолько на голову всех сильнее ходом. Все пять этапов она прет, как ужаленная. Не поверю, что такое возможно без медицинской помощи. А сколько у норвежцев астматиков? Люди, болеющие астмой, с трудом ходят, а эти постоянно побеждают. Но, как говорится, не пойман — не вор.





Видимо, у них медицина на очень высоком уровне. Но у меня другой вопрос: почему должны страдать наши невинные спортсмены? Возможно, после Олимпиады в Сочи у нас и были какие-то нарушения. Но невиновных не пустили на Игры в Пхенчхан», — цитирует Резцову «Советский спорт».





Фуркад на обвинения в «медицинской поддержке» отреагировал оперативно. В Twitter французский биатлонист опубликовал короткое, но при этом резкое заявление.





«Надеюсь, не у всех бывших спортсменов старческий маразм. У Резцовой он есть», — написал Мартен.





Примечательно, что Фуркада поддержал бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов. Это, впрочем, не стало неожиданностью: широко известно, что четырехкратный олимпийский чемпион также находится в конфронтации с Резцовой. В своем заявлении Тихонов назвал свою оппонентку «дурой, которая пропила все что можно».





«У нее была федерация Московской области. Ничего кроме пьянок она не устраивала. Фуркад — талантище. Таких единицы. Здесь болею за него. А Резцова лезет куда не надо», — сказал он «Спорт-Экспрессу».





Резцова на высказывание Тихонова никак не отреагировала. Зато сообщение Фуркада мимо не пропустила и выразила возмущение его словам. Так, 55-летняя россиянка заявила, что француз «не достигнет того, чего достигла она», хотя Мартен при этом является пятикратным олимпийским чемпионо





«Ничего себе! Хочу сказать, что он никогда не достигнет того, чего достигла я. Он этого не достоин. Зря он так сказал в адрес трехкратной олимпийской чемпионки. Он меня обидел», — ответила Резцова.





Сам Фуркад же в этот момент уже выступал на чемпионате мира. 13 февраля мировое первенство в Антхольце стартовало со смешанной эстафеты, и Мартен был заявлен за французскую сборную на последний этап гонки. Заезд французы провалили, заняв только седьмое место, но уже после этого Фуркад выразил намерение не оставлять конфликт с Резцовой в его текущем состоянии.





Так, французский биатлонист заявил о желании подать на российскую олимпийскую чемпионку в суд.









«Я буду говорить со своим адвокатом по поводу Резцовой. Какой-то человек обвинил меня в том, что я никогда не делал. Это абсолютная ложь. Я не применял и не применяю никаких запрещенных препаратов», — цитирует Фуркада «Чемпионат».





Примечательно, что Мартен является одним из самых известных борцов с допингом в мировом спорте. Француз неоднократно высказывался в СМИ о необходимости наказывать спортсменов, нарушивших антидопинговые правила, с крайней жесткостью. Досталось и россиянам, а именно — Александру Логинову, нынешнем лидеру национальной сборной.





В июле 2015 году он был дисквалифицирован после того, как его допинг-проба дала положительный результат на наличие рекомбинантного эритропоэтина (ЭПО).





Отстранение Логинова закончилось в ноябре 2016 года, после чего российский биатлонист вернулся к соревнованиям. На его возвращение в сборную Фуркад отреагировал резко, публично отказываясь общаться и здороваться с коллегой по цеху. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://sport.rambler.ru/biathlon/43680070/?utm_content=sport_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink