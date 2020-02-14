Футболисты сыграли в боулинг пивными банками, теннисбол, понабивали мяч у бассейна, держа в руке латте, посбрасывали мяч на ногу с пятого этажа, а также провели "охоту на кабана за рулем".





Милевский, уступив в состязании, был вынужден искупаться в холодном море.















