Наш пострел везде успел: Милевский проиграл Хачериди в челлендже и искупался в холодном море
Нападающий Артем Милевский и защитник Евгений Хачериди устроили челлендж на сборе брестского "Динамо" в турецком Белеке.
Футболисты сыграли в боулинг пивными банками, теннисбол, понабивали мяч у бассейна, держа в руке латте, посбрасывали мяч на ногу с пятого этажа, а также провели "охоту на кабана за рулем".
Милевский, уступив в состязании, был вынужден искупаться в холодном море.
09:32 14/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.