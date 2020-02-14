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Наш пострел везде успел: Милевский проиграл Хачериди в челлендже и искупался в холодном море

Нападающий Артем Милевский и защитник Евгений Хачериди устроили челлендж на сборе брестского "Динамо" в турецком Белеке.

Футболисты сыграли в боулинг пивными банками, теннисбол, понабивали мяч у бассейна, держа в руке латте, посбрасывали мяч на ногу с пятого этажа, а также провели "охоту на кабана за рулем".

Милевский, уступив в состязании, был вынужден искупаться в холодном море.


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