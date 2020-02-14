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Сказано! Цитата Сергея Кайко о минском «Динамо»

Спортивный «суперпроект» белорусских властей проваливает очередной сезон: в Континентальной хоккейной лиге минское «Динамо» занимает предпоследнее место. На этом фоне руководство клуба озвучило фантастическую идею – сделать его частным.

"Заикаться о приватных инвестициях в хоккей... С тем же успехом можно пытаться продать слона какому-нибудь колхозу в Минской области".

Так главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко лаконично прокомментировал планы о приватизации «Динамо», цитирует gazetaby.com

Проблема очень проста: в современной Беларуси и под успешную хоккейную команду вряд ли нашлись бы спонсоры-бизнесмены, готовые ежегодно отстегивать минимум 10-15 миллионов долларов. А под хронического аутсайдера – тем более. Поэтому «Динамо» многие годы существует фактически благодаря господдержке (в основном, взносам «Беларуськалия»).

Г
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