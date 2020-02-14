Сказано! Цитата Сергея Кайко о минском «Динамо»
Спортивный «суперпроект» белорусских властей проваливает очередной сезон: в Континентальной хоккейной лиге минское «Динамо» занимает предпоследнее место. На этом фоне руководство клуба озвучило фантастическую идею – сделать его частным.
"Заикаться о приватных инвестициях в хоккей... С тем же успехом можно пытаться продать слона какому-нибудь колхозу в Минской области".
Так главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко лаконично прокомментировал планы о приватизации «Динамо», цитирует gazetaby.com
Проблема очень проста: в современной Беларуси и под успешную хоккейную команду вряд ли нашлись бы спонсоры-бизнесмены, готовые ежегодно отстегивать минимум 10-15 миллионов долларов. А под хронического аутсайдера – тем более. Поэтому «Динамо» многие годы существует фактически благодаря господдержке (в основном, взносам «Беларуськалия»).
Г
09:12 14/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.