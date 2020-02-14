Признался, что призрак ОИ-2016, когда белорусы были отстранены от соревнований по подозрению в допинге, все еще преследует его.





"Жду завоевания красивых медалей в Токио. Я прошу всех всевышних: не мешайте. Ну чуть-чуть где-то помогите, но только не мешайте", - заявил он в эфире телеканала "Беларусь 5".





Шантарович заверил, что "на Игры поедут воины — мальчики и девочки", и каждый из будет бороться за медали.





Вспоминая неудачу 2016 года, он признался, что самыми страшными были первые несколько недель, пишет interfax.by

"Мы уже все поняли: заявка есть, приглашения нету. Это был самый сложный период. Но жизнь-то продолжается. Считаю, это была не ошибка, а преступление!" – отметил он.





Главный тренер сборной признался, что сейчас видит своей задачей возможность вернуться на большие старты и "переиграть их".





"Уйти в какую-то депрессию — нет. Нужно вернуться и переиграть их! Жизнь продолжается", - заявил Шантарович.



