"Прошу всех всевышних: не мешайте". Шантарович рассказал о подготовке гребцов к Играм-2020
Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович рассказал о планах своей команды завоевать медали на Олимпийских играх 2020 года в Токио
Признался, что призрак ОИ-2016, когда белорусы были отстранены от соревнований по подозрению в допинге, все еще преследует его.
"Жду завоевания красивых медалей в Токио. Я прошу всех всевышних: не мешайте. Ну чуть-чуть где-то помогите, но только не мешайте", - заявил он в эфире телеканала "Беларусь 5".
Шантарович заверил, что "на Игры поедут воины — мальчики и девочки", и каждый из будет бороться за медали.
Вспоминая неудачу 2016 года, он признался, что самыми страшными были первые несколько недель, пишет interfax.by
"Мы уже все поняли: заявка есть, приглашения нету. Это был самый сложный период. Но жизнь-то продолжается. Считаю, это была не ошибка, а преступление!" – отметил он.
Главный тренер сборной признался, что сейчас видит своей задачей возможность вернуться на большие старты и "переиграть их".
"Уйти в какую-то депрессию — нет. Нужно вернуться и переиграть их! Жизнь продолжается", - заявил Шантарович.
09:06 14/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.