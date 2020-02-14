Алексей Гончарук озвучил намерение провести Олимпийские игры вместе с Беларусью: "Это — важный и ответственный имиджевый шаг, пишет Накануне премьер-министр Украиныозвучил намерение провести Олимпийские игры вместе с Беларусью: "Это — важный и ответственный имиджевый шаг, пишет pressball.by Такие масштабные проекты способствуют инфраструктурном обновлению государства, росту туристической привлекательности и национального престижа в мире в целом", — сказал глава правительства Украины.





Идея не нова — проскальзывала она и в словах президента Беларуси Александра Лукашенко, и его украинского коллеги Владимира Зеленского.





Впрочем, всерьез такие заявления пока рассматривать не стоит. Первая причина — на ближайшие восемь лет все города и страны, которые примут Олимпийские игры, уже известны. Среди них нет ни Беларуси, ни Украины. Вторая — Олимпийские игры редко проводят на территории сразу двух стран. Так, например, в 1956 году Мельбурн не смог провести соревнования по конному спорту. Тогда в Австралии действовал карантин на ввоз животных из других государств. А поэтому почетное право провести соревнования досталось Стокгольму. Чаще всего разводят по разным городам игровые виды спорта. На ОИ-2012, которые проходили в столице Великобритании, футбольная сборная Беларуси играла свои матчи в Ковентри, Манчестере и Глазго. Третья причина, по которой проведение Олимпийских игр в Беларуси и Украине выглядит сомнительным и малореальным вариантом, — финансирование. Экономическая ситуация в обеих странах далека от идеала, а брать очередные кредиты у условных России или Китая — идея не дальновидная. Ведь Олимпиады, как правило, история не про деньги — принимая их, организаторам крайне сложно выйти в плюс.





Полгода назад МОК изменил процедуру выбора места проведения олимпийских соревнований и отказался от практики заявочных кампаний. Наиболее подходящий для проведения Игр вариант будет выбран путем диалога специальной комиссии МОК с заинтересованными в их проведении городами. O желании принять у себя ОИ-2030 официально заявили Саппоро (Япония), Солт-Лейк-Сити (США) и Барселона (Испания). Провести летние Олимпийские игры в 2032-м хотят Будапешт (Венгрия), Найроби (Кения), Брисбен (Австралия), Баку (Азербайджан), Сараево (Босния и Герцеговина), Дели (Индия), Торонто (Канада), Буэнос-Айрес (Аргентина), Доха (Катар), Стамбул (Турция), Мадрид (Испания) и Санкт-Петербург (Россия). Как видим, украинских и белорусских городов в этом списке пока нет.





А вот инфошум есть и уже набрал обороты.









Минувшим летом Беларусь приняла вторые Европейские игры. Президент Александр Лукашенко, находившийся после проведения мероприятия под большим впечатлением, заявил о своей мечте провести в стране еще и Олимпийские игры. А заодно подключить Украину или Россию. "Конечно, нам трудно соревноваться с большими странами. Но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести — в Беларуси — с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает", — сказал тогда белорусский лидер.





В России сдержано отреагировали на такое предложение. "С Беларусью у нас очень хорошие спортивные связи. У нас действует специальный совет. Мы ежегодно расширяем наше сотрудничество, проводим совместные соревнования, вырабатываем решения задач на международной арене, отменили лимит на легионеров. Поэтому неслучайно президент Беларуси высказал такое предложение. Но пока никто никуда не заявляется. На ближайшие несколько лет столицы Олимпиад известны", — реакция министра спорта РФ Павла Колобкова [сейчас в отставке].





"Это хорошая идея. Но надо поточнее понять, что он [Лукашенко] имел в виду. В ближайшие годы это нереально. Летняя Олимпиада уже расписана на много лет вперед: в следующем году будет в Токио, потом Париж, потом Лос-Анджелес. Зимняя недавно была у нас. МОК обычно Олимпийские игры в разных местах проводит. Зимние тоже определены: в 2022 году — в Пекине, потом в Италии", — удивлен почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.









В октябре 2019-го Лукашенко отправился в Украину, где впервые встретился с Зеленским. Там главы государств обменялись друг с другом соображениями по поводу совместной Олимпиады: "Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Я говорю о предложении президента Украины, который также предлагает нам вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам вообще на Олимпийские игры, двум странам, и провести. Это нам по силам. Если бы вы видели, как несколько десятков тысяч белорусов приветствовали победу сборной Украины по легкой атлетике на Европейских играх! Кстати, мы с Владимиром Владимировичем Путиным также аплодировали украинцам стоя", — уверял Лукашенко.





"Нам нужен план. Мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными. Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь", — обратился к украинским чиновникам Зеленский.





После этой встречи, по информации Tribuna.com, президент Беларуси поручил Министерству спорта и туризма изучить возможность проведения совместной Олимпиады с Украиной.





В конце октября мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город планирует подать заявку на проведение Игр-2030: "Встречался с молодыми львовянами. Сказали просить право для Львова быть городом-хозяином Зимней Олимпиады 2030 года, а в 2028 году мы готовы принять молодежные Зимние Олимпийские игры. Мы начали этот процесс, но война эти потуги остановила".









После февральского заявления премьер-министра Украины большой пост в фейсбуке написал колумнист и банкир Сергей Фурса: "А давайте сразу дадим воду в Крым, проведем Олимпиаду с Беларусью и возьмем на ее проведение 100 млрд долларов у России. Ну чтобы дважды не вставать. В качестве одного большого компромисса. И Олимпиаду обязательно зимнюю. Погода ведь шепчет. Так и говорит, будет много снега, мороза, давайте нам зимнюю Олимпиаду. Только ноги сейчас надо высушить, после февральского ливня, и сразу думать над проведением зимней Олимпиады. Олимпиада — это убыточный проект. Олимпиады никогда не окупаются. Позитивный эффект от Олимпиады всегда хуже, чем негативные последствия, связанные с активным инвестированием денег, которых нет, в объекты, которые после олимпиады будут никому не нужны. Скорее всего, реанимировали проект Януковича, который тоже хотел провести зимнюю олимпиаду в Карпатах. Ну, с Януковичем все ясно. Для него Олимпиада — это гигантский распил, на котором можно украсть миллиарды долларов. Но сейчас же мы против коррупции, правда?





Олимпиада — это дорого и глупо. Затраты на проведение олимпийских игр растут с каждой Олимпиадой, и при этом никогда не окупают себя. Никогда. Более того, эти затраты Украина себе просто не может позволить. Денег таких нет, их можно брать только в долг. Это приводит к разбалансированию бюджета и увеличивает риск дефолта. Глубокий кризис в который попала Греция в результате неконтролируемого наращивания долга был во многом вызван Олимпиадой, которую проводили в Афинах и которая требовала значительных финансовых ресурсов. Или наш собственный опыт с Евро-2012 никого ничему не научил. Или львовский стадион на отшибе, который дорогой, но некому не нужный, ничего не намекает? Олимпиада в Рио стоила 20 млрд долларов. В Сочи — вообще страшную сумму — более 51 млрд долларов. Самая дешевая Олимпиада последних лет — в Ванкувере. Затраты канадцев составили всего 7,6 млрд долларов, но тут надо учитывать, что у них не так много и работы было, в Канаде все хорошо с инфраструктурой. При этом, большинство олимпийских объектов после этого просто простаивают, т.е. нет никакого эффекта от таких инвестиций. Последняя окупившаяся Олимпиада прошла в 1984 году в Лос-Анжелесе. Тут тоже сложно сравнивать с Украиной. А жители западных городов уже даже требуют от своего руководства не проводить в их городе таких событий, ведь это связано с очень большими неудобствами.





Более того, зачастую изначально заявленная стоимость Олимпиады потом, в процессе, существенно увеличивается. В Бразилии, например, с 14 млрд долларов до 20 млрд долларов, в Сочи — в пять раз, и даже в Канаде – более чем в три раза. Поэтому, если сейчас кто-то озвучит потенциальную стоимость Олимпиады, можете смело умножать в два-три раза. Для кого же это хорошо? Кроме, конечно, коррупционеров, которые пилят олимпийские бюджеты. Зимнюю Олимпиаду Янукович хотел провести в Буковеле. Т.е. большая часть инвестиций придётся на горнолыжный курорт. Который, эврика, принадлежит Коломойскому. В результате, Коломойский и чиновники-коррупционеры, вот единственные выгодополучатели от идеи Олимпиады. И да, батька любит играть в хоккей, батька любит гонять на лыжах. Ему, как и любому усатому диктатору, очень нужны Олимпиады. А мы тут зачем? Мы тут причем? Тащить Батьку за усы в Европу? Так это он скорее нас с собой на дно утянет. У Батьки ведь точно денег на Олимпиаду нет. Или мы хотим подаваться вместе с Батькой, чтобы нам точно не дали? Типа мы старались, но не получилось. Это хорошо, конечно, но сейчас эти олимпиады никому не нужны, так что можно еще сдуру и выиграть право ее проведения. И что потом с этим делать?"





Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский отметил, что подготовка к таким масштабным спортивным событиям ведется в течение 5-10 лет. А пока предложил создать рабочую группу: "Мы предлагаем, для того, чтобы определить возможность создания совместного проведения таких игр с Республикой Беларусь, детально изучить имеющиеся у нас ресурсы, опыт Беларуси, опыт других стран по подготовке".





Секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта Григорий Суркис позитивно отнесся к заявлению премьер-министра: "Полностью поддерживаю идею президента Украины по проведению Олимпийских и Паралимпийских игр совместно с Беларусью. Хочу напомнить, что в 2004 году я говорил о том, что нужно попробовать провести Евро-2012 вместе с Польшей. Президенты Украины и Польши в глаза мне говорили, что это невозможно представить. Потом Украину признали лучшей страной, которая принимала финальную часть соревнования в истории. На сегодня это не только здоровье нации, но и пример для того, чтобы был экономический рост, возможность стать действенным инструментом дипломатической политики. Сейчас идеи проведения такого мероприятия звучат очень уместно, давайте вместе это осуществлять".











