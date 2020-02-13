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Хоккеисты минского "Динамо" проиграли ярославскому "Локомотиву" — 1:4

В Ярославле 13 февраля хоккеисты минского "Динамо" встречались с местным "Локомотивом". Игра закончилась со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев.

Единственную шайбу у "зубров" на 53-й минуте игры сумел забить Райан Спунер — при счёте 0:3. Однако после этого хоккеисты "Локомотива" забили гостям ещё один гол, передает "Еврорадио".

Напомним, что предыдущий матч "зубры" выиграли у рижских динамовцев, однако всё равно остаются внизу турнирной таблицы КХЛ.
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