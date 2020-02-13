Единственную шайбу у "зубров" на 53-й минуте игры сумел забить Райан Спунер — при счёте 0:3. Однако после этого хоккеисты "Локомотива" забили гостям ещё один гол, передает "Еврорадио"





Напомним, что предыдущий матч "зубры" выиграли у рижских динамовцев, однако всё равно остаются внизу турнирной таблицы КХЛ.



