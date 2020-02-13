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Беларусь стала 12-й в смешанной биатлонной эстафете в Антхольце

В итальянском Антхольце на чемпионате мира по биатлону прошла смешанная эстафета.

Первое место заняла команда Норвегии, которая прошла дистанцию ​​за 1 час 2 минуты 27,7 секунды. Серебро досталось итальянцам (они отстали от лидеров на 15,6 секунды). На третьем месте оказалась сборная Чехии (отставание составило 30,8 секунды), передает "Еврорадио".

Белорусская команда заняла 12-е место, уступив норвежцам 2 минуты 24,1 секунды. В состав нашей команды сегодня вошли Ирина Кривко, Елена Кручинкина, Сергей Бочарников и Антон Смольский.

14 февраля в Антхольце пройдёт женский спринт на 7,5 км.
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