БАТЭ и "Шахтер" не хотят отпускать игроков в сборную. Что случилось?
По информации Tribuna.com, БАТЭ и «Шахтер» не намерены отпускать игроков в сборную Беларуси на матчи против Узбекистана и Болгарии, которые запланированы на 23 и 26 февраля соответственно.
Клубы возмущены, что даты спаррингов сборной не были согласованы, и ведущие футболисты будут выдернуты из процесса подготовки к сезону на 9 дней. Кроме того, также смущает сложная логистика перелетов со множеством пересадок: первая игра запланирована в Саудовской Аравии, вторая – в Софии.
В свою очередь АБФФ прилагает усилия, чтобы футболисты все же приняли участие в товарищеских матчах. В настоящий момент в Доме футбола не комментирует ситуацию, при этом отмечая, что рассчитывают на всех вызванных игроков.
Напомним, в сборную Беларуси из БАТЭ вызваны 5 футболистов, из «Шахтера» – 7.
16:39 13/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.