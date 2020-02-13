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БАТЭ и "Шахтер" не хотят отпускать игроков в сборную. Что случилось?

По информации Tribuna.com, БАТЭ и «Шахтер» не намерены отпускать игроков в сборную Беларуси на матчи против Узбекистана и Болгарии, которые запланированы на 23 и 26 февраля соответственно.



Клубы возмущены, что даты спаррингов сборной не были согласованы, и ведущие футболисты будут выдернуты из процесса подготовки к сезону на 9 дней. Кроме того, также смущает сложная логистика перелетов со множеством пересадок: первая игра запланирована в Саудовской Аравии, вторая – в Софии.

В свою очередь АБФФ прилагает усилия, чтобы футболисты все же приняли участие в товарищеских матчах. В настоящий момент в Доме футбола не комментирует ситуацию, при этом отмечая, что рассчитывают на всех вызванных игроков.

Напомним, в сборную Беларуси из БАТЭ вызваны 5 футболистов, из «Шахтера» – 7.
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