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Чемпионат Европы-2020 по биатлону из Эстонии перенесен в Беларусь

Беларусь примет чемпионат Европы по биатлону.

архивное фоо

Об этом сообщает tvr.by

Международный союз биатлонистов экстренно искал замену эстонскому городу Отепя, где должен был пройти континентальный форум, из-за отсутствия снега. 

Накануне инспектор IBU Арне Айдем лично проверил ситуацию в спорткомплексе Раубичи под Минском и отправил соответствующий отчет в Международный союз биатлонистов. 

И вот сейчас стало известно, что решение положительное. В Раубичах снег заготавливали и продолжают заготавливать в любой удобный температурный момент.
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