Чемпионат Европы-2020 по биатлону из Эстонии перенесен в Беларусь
Беларусь примет чемпионат Европы по биатлону.
архивное фоо
Об этом сообщает tvr.by
Международный союз биатлонистов экстренно искал замену эстонскому городу Отепя, где должен был пройти континентальный форум, из-за отсутствия снега.
Накануне инспектор IBU Арне Айдем лично проверил ситуацию в спорткомплексе Раубичи под Минском и отправил соответствующий отчет в Международный союз биатлонистов.
И вот сейчас стало известно, что решение положительное. В Раубичах снег заготавливали и продолжают заготавливать в любой удобный температурный момент.
14:47 13/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.