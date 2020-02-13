Чемпионат Европы-2020 по биатлону из Эстонии перенесен в Беларусь

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Международный союз биатлонистов экстренно искал замену эстонскому городу Отепя, где должен был пройти континентальный форум, из-за отсутствия снега.





Накануне инспектор IBU Арне Айдем лично проверил ситуацию в спорткомплексе Раубичи под Минском и отправил соответствующий отчет в Международный союз биатлонистов.





И вот сейчас стало известно, что решение положительное. В Раубичах снег заготавливали и продолжают заготавливать в любой удобный температурный момент.