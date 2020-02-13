Удивительная история одной фотографии

С наскока у команды ничего не получилось, а первый значимый успех пришел только в 1995 году, когда удалось выиграть турнир в группе С, проходивший в столице Болгарии Софии. Сразу после триумфа хоккеисты сделали групповое фото, которое по нескольким причинам стало легендарным.





Здесь впечатляет многое. И сам факт первой большой победы, зафиксированный на пленку. И форма команды (такую невозможно представить сегодня). И люди, которых мы видим на снимке – многие станут легендами белхоккея. А ведь есть еще обстоятельства, наполняющие снимок особым значением.





Для начала обозначим, кто на фотографии запечатлен.





Верхний ряд слева направо: Георгий Затковский (врач), Вадим Бородкин (массажист), Владимир Бережков (вице-президент БФХ), Сергей Бервенский (судья), Владимир Копать, Александр Пстыга, Сергей Федотов, Руслан Салей, Андрей Гусов, Сергей Чернявский, Владимир Семенов (тренер), Эдуард Занковец, Дмитрий Овсянников, Андрей Сидоренко (главный тренер), Андрей Скабелка, Лев Контарович (президент БФХ), Олег Хмыль, Виталий Геркусов (начальник команды).





Средний ряд: Александр Макрицкий, Олег Романов, Александр Алексеев, Сергей Шитковский, Михаил Захаров, Александр Андриевский, Василий Панков, Андрей Ковалев.





Нижний ряд: Александр Гавриленок, Алексей Емельянов.





Владимир Бережков. Об истории снимка, о том, что предшествовало турниру в Софии и что было после него, рассказывает Трибуне спортивный директор хоккейной федерации





– После развала СССР Россия стала правоприемницей большой страны, а все остальные сборные пробивались с самого низа. Первоначально, чтобы попасть в группу С чемпионата мира, нужно было в 1992-м обыграть дома Украину и Казахстан. В итоге у казахов выиграли, а украинцам проиграли и по разнице шайб никуда не прошли, и чемпионат мира-1993 прошел без нас. Через год сборную Беларуси добавили в группу С автоматически.





Тренером на чемпионате мира-1994 стал Андрей Сидоренко, который возглавлял базовый клуб сборной, который назывался тогда уже «Тивали». В команде все было хорошо: у тренера еще не было конфликта с игроками. Турнир проходил в Словакии. Перед последним матчем нас устраивала ничья, но мы проиграли словакам 1:2. Обидней всего, что игра была абсолютно равная. Более того, в концовке матча Эдик Занковец не попал по пустым воротам.





В 1995-м турнир в группе С проходил в Софии. И это был первый чемпионат, в котором играла действительно сборная, а не только ребята из «Тивали». «Минчан» было много, но ребята съезжались из разных мест. Например, Эдик Занковец приехал из Омска. Причем поступок он совершил героический.





Тренер «Авангарда» Леонид Киселев не хотел отпускать форварда и предложил ему кучу денег за то, что тот останется в клубе [и не поедет на ЧМ]. Сумма была большой: чуть ли не годовой контракт игрока. Но для Занковца сборная – святое. Он отказался и поперся к нам. Добирался на перекладных, спал в аэропорту. Когда его встретили, он был чуть живой.





Проблем с «Авангардом» потом не было. Киселев нормальный мужик, человечный. Просто хотел решить все по-взрослому и попытался искусить, но не получилось. Мы потом с ним разговаривали, и он сказал: «Блин, ну у вас ребята! Трындец просто! Не думал, что могут быть такие крепкие люди».





А Андрей Ковалев приехал из Германии. Он был лидером национальной команды и имел особый статус. Как только приехал на сбор, сказал, что в Раубичах жить не будет и попросил гостиницу «Юбилейная». Мотивировал это тем, что не хочет тратить три часа на дорогу до Дворца спорта и обратно. Говорил, что лучше это время потратить на подготовку к тренировке.





И Сидоренко – тренер-диктатор – уступил. Потому что Ковалев был лидером. Был Особенным. Он сам питался, сам себя подводил к занятиям и к назначенному времени просто переходил улицу. Так вот Особенный так проникся поступком Занковца, что отдал ему капитанскую повязку. Сказал: «Эдик, ты вне конкурса! Будешь капитаном».









Это был тот чемпионат мира, где формировалась белорусская дрим-тим. В первом звене тогда еще не было центрального нападающего Вадика Бекбулатова (не поехал из-за травмы) и вместо него играл Вася Панков, но по краям впервые в истории сыграли Саша Андриевский и Андрей Скабелка. И когда к ним попал Бекбулатов, родилась легендарная тройка Андриевский-Бекбулатов-Скабелка, на которой много лет все держалось.





Также вместе сошлись Ковалев и Захаров. Андрей был лидером, Михаил всегда был рядом. Связка у них была хорошей. В центр к ним пошел Сашка Алексеев – универсальный игрок, который уверенно мог сыграть и спереди, и сзади. Ну и не могу не вспомнить легендарную пару защитников Руслан Салей – Олег Хмыль, которая тогда тоже сформировалась. Руслан молодой, Олег – постарше. И это было то, что нужно.





По организации турнир был ужасный: вязкий лед, много матчей на одной арене (всего приехало десять сборных – Tribuna.com), ужасное питание. Ребята ходили питаться на сторону. Кто-то в бар неподалеку, кто-то в «Макдональдс». Тем не менее, команда очень ровно прошла турнир – выиграла два матча из двух на первом этапе и один на втором.





В последней игре против Казахстана нас устраивала ничья, но мы победили 2:1. Дублем отметился Ковалев. Первую шайбу он забросил черенком клюшки, вторую – за несколько минут до конца, здорово разобравшись с защитником и вратарем. Многие говорили, что победный гол уже был не нужен. Но он в итоге оказался фантастически важным и определяющим.





Вскоре стало известно, что на допинге попался Руслан Салей. И со сборной сняли два очка за победу над Казахстаном. Правила тогда были смешные. Попался после игры – значит, допинг принимал именно в этой игре.





В общем, с нас сняли два очка, но Казахстану ничего не добавили (еще в финальной пульке участвовала Украина – Tribuna.com). Казахи так и остались с одним. У нас же стало два. И если бы мы сыграли вничью, то не прошли бы. А так Ковалев решил не только исход встречи, но и...





В общем, если бы он не забил, мы были бы в жопе. А так все сложилось удачно. Из-за дисквалификации Салею нельзя было играть в Беларуси, и он уехал в Америку.





Вскоре после финальной сирены последнего матча и было сделано это фото. Инициатором выступил Михаил Захаров. Он мастер таких штук. Тогда у сборной не было ни пресс-атташе, ни нормальных фотоаппаратов.





Ни у кого не было даже «мыльницы», а Захаров привез какую-то из Америки. И ходил по Софии и снимал все подряд. И после игры, когда нам вручили медали, Захаров прямо на льду всех подбил сфотографироваться. Дали фотоаппарат заливщику льда, собрались – и вот.





И знаешь, я ему так за это благодарен! Если бы не он, вот этой памяти, вот этого снимка не было бы. Потом он его прямо там, в Софии, распечатал и послал Лукашенко. Сам видел, как он писал: «Александр Григорьич, наша команда завоевала первое место. Это вам». Такой вот у него был месседж.





Ну а после случилась история с ОМОНом… Домой мы улетали рано утром. Вместе с покойным Львом Яковлевичем Контаровичем выпили немного за победу и легли спать. Тут кто-то из ребят приходит: «Пошли посидим в баре. Ребята собрались». Лева остался, а я пошел.





Где-то через час вышли с Сидоренко из бара и пошли в гостиницу. Видим – машина с проломленным люком. Поинтересовались у полицейского, что случилось, и пошли спать. Не успел заснуть, прибегает Сашка Макрицкий: «Петрович, творится ужасное!»





Выбегаю на улицу – Эдик Занковец и Сергей Шитковский харкают кровью. На моих глазах Шита отправляют мыться в туалет и там бьют лицом об умывальник и зеркало. Итог – сотрясение мозга и сломанная челюсть. Как потом выяснилось, по машине пробежал игрок сборной Казахстана. Бежал, провалился в люк, вылез и убежал. И он был лысым. Эдика приняли за него.









Я начал конфликтовать с ОМОНом, говорил, что сейчас буду связываться с посольством России (белорусского тогда не было в Болгарии). Оно было через дорогу от гостиницы. Решил рвануть туда, но меня бьют, укладывают на ковер, заламывают руки, надевают наручники и припечатывают лицом к полу сапогом. Вырубили.





Тем временем ОМОН начал выбивать двери в номерах, где жили наши игроки. Ковалев с Захаровым забаррикадировались, готовились клюшками отбиваться, а Гавриленок вспоминал, что спал мертвым сном, когда ОМОН вынес дверь в его комнату. Забежали, посмотрели и убежали. Что они хотели, он так и не понял.





В итоге разрулил все Лев, который обратился в Болгарскую федерацию хоккея. Только благодаря его еврейской мудрости мы уехали. Если бы и он еще полез в разборки, нас бы покромсали. В аэропорт я приехал прямо из камеры: без шнурков даже. Взлетели, и тут в самолете стало плохо Шиту: он чуть не умер. Додержался, и по прилете в Москву его сразу отправили в больницу.





Мы пытались добиться какой-то сатисфакции, МИД сделал заявление, потребовал извинений. Болгары долго межевались, вроде как-то извинились через губу и сказали, что был уволен начальник болгарского ОМОНа.





Такая вот краткая история фотографии.





Это мое любимое фото, оно висит у меня дома. Почему любимая? Тут зарождалась легенда. Мы ехали туда бесплатно: я работал без денег, хоккеисты приезжали бесплатно со своими клюшками. А сборы? Такого же не было, что Минспорта финансирует сборы и ищет транспорт. Был директор «Крыницы» Владимир Захарович Бодров, который без всяких Указов оплачивал лед во Дворце спорта, питание команды, билеты, экипировку и так далее.





Кто на фото и что с ними стало после Софии-95





Верхний ряд слева направо





Георгий Затковский, врач

Работал в «националке» и минском «Динамо». Сейчас – в юниорской сборной Беларуси.





Вадим Бородкин, массажист

Очень много лет провел в «Юности» на разных должностях.





Владимир Бережков, вице-президент БФХ

В 95-м работу в федерации совмещал с журналистикой – был главным редактором «Прессбола». Потом стал генменеджером минского «Динамо», попал в СИЗО, работал в АБФФ. Сейчас – спортивный директор ФХБ





Сергей Бервенский, судья

В Софии судил матчи, в которых не играла сборная. В 2009 году попался на судействе в нетрезвом виде и получил пожизненную дисквалификацию, но в 2016-м вернулся к судейству. Судил товарищеские матчи и игры ночной хоккейной лиги. Работал методистом в детской школе минского «Динамо».





Владимир Копать, защитник

Поиграл за все топовые белорусские клубы, российские «Авангард», «Торпедо», «Северсталь», СКА, «Нефтехимик» и «Крылья Советов». Сейчас помогает Андрею Скабелке тренировать казахский «Барыс» и тамошнюю сборную.





Александр Пстыга, нападающий

В 1995-м представлял гродненский «Неман», за который отыграл с 1989-го по 2005 год. После окончания карьеры работал детским тренером в школе «красно-черных». Играет за команду ветеранов Гродненской области.





Сергей Федотов, защитник

Выступал за саратовский «Кристалл», «Северсталь», «Салават Юлаев», СКА. После окончания карьеры вернулся в родной Саратов. Играет за ветеранов в местной любительской лиге. Занимается бизнесом





Руслан Салей, защитник

Вскоре после чемпионата мира уехал в Северную Америку и сделал классную карьеру в НХЛ. Выступал за «Анахайм», «Колорадо», Флориду» и «Детройт». 7 сентября 2011 года погиб в авиакатастрофе вместе с ярославским «Локомотивом».





Андрей Гусов, нападающий

В 95-м выступал за польский «Подхале». Позже играл за «Ак Барс», «Минск», «Керамин» и минское «Динамо». После окончании карьеры стал тренером – возглавлял «Керамин», «Шахтер», а также юниорскую и юношескую сборные Беларуси. Последние три сезона провел в польском «Тыхы», с которым дважды выиграл чемпионат.





Сергей Чернявский, нападающий

Поиграл за «Тивали», жлобинскую «Белсталь», ярославское «Торпедо», самарские ЦСКА ВВС, московский «Спартак», «Юность» и «Керамин». Карьеру заканчивал в «Эйндховене» в 2010-м. После тренировал детей в детской школе «Шахтера» и СК «Минск», откуда ушел осенью 2018 года.





Владимир Семенов, тренер

Последний тренер в истории «Тивали». Умер в августе 2000 года.









Эдуард Занковец, нападающий

Игровую карьеру закончил в 2002-м в столичном «Керамине». До этого выступал за нижегородское «Торпедо», «Сибирь» и финскую «Сайпу». Как тренер возглавлял минское «Динамо», сборную Беларуси, «Барыс», сборную Казахстана и словацкий «Слован». Был ассистентом главного тренера в СКА, «Авангарде» и сборной Беларуси. Сейчас руководит питерским «Динамо» из ВХЛ.





Дмитрий Овсянников, нападающий

Поиграл за «Тивали», СКА, «Гомель», «Керамин», «Химволокно» и «Брест». Входил в тренерский штаб «Лиды» и «Металлурга», возглавлял «Энергию» из Электреная, с августа 2019-го помогает Сергею Стасю в «Гомеле». Выступает за команду президента Беларуси.





Андрей Сидоренко, главный тренер

В 1996-м у Сидоренко случился конфликт с игроками. Тренер покинул сборную и 20 лет работал с клубами. Тренировал польскую «Унию», российские «Металлург» из Новокузнецка, «Амур», «Дизель», «Трактор» и «Спартак», белорусские «Динамо» и «Гомель». В 2018-м вернулся в сборную Беларуси, с которой вышел из первого дивизиона в высший, после чего покинул пост. Сейчас в поисках работы.





Лев Контарович, президент федерации хоккея

В декабре 1997 года уступил должность Юрию Бородичу, а сам работал его замом до 2001 года. В 2006-м иммигрировал в Израиль. Умер 21 февраля 2018 года в возрасте 83 лет.





Андрей Скабелка, нападающий

После Софии уехал в ярославское «Торпедо», за которое отыграл три сезона. Также выступал в «Ак Барсе», «Ладе», «Салавате Юлаеве», «Сибири», «Юности» и минском «Динамо». В качестве главного тренера работал в «Гомеле», сборной Беларуси, «Сибири» и «Авангарде». Сейчас тренирует «Барыс» и сборную Казахстана.





Олег Хмыль, защитник

В 1995-м уехал из Беларуси и отыграл семь сезонов за тольяттинскую «Ладу». После засветился в «Нефтехимике» и МВД из Балашихи. Заканчивал карьеру в Беларуси, проведя по два сезона в «Динамо» и «Юности». Был главным тренером «молодежки» «Юности», два сезона рулил «Гомелем». Сейчас возглавляет новополоцкий «Химик».





Виталий Геркусов, начальник команды

Вскоре после ЧМ ушел из сборной и вернулся в судейство. Сейчас на пенсии.





Средний ряд:





Александр Макрицкий, защитник

Поиграл за «Авангард», «Ладу», «Нефтехимик», «Северсталь», «Крылья Советов», «Химик», «Гомель», минское «Динамо», «Шахтер» и «Металлург». Тренерскую карьеру начал в 2012-м. Работал ассистентом в «Динамо-Шинник», «Торпедо» и «Сибири». Сейчас главный тренер «Юности».





Олег Романов, защитник

Минчанин сделал хорошую карьеру в России. Поиграл за «Ладу», «Ак Барс», «Северсталь» и ЦСКА, но доигрывать вернулся в Беларусь. Последним клубом в карьере защитника был «Керамин». Главным тренером стать не удалось – работал в «Гомеле», в юношеской команде «Северстали». Прошлый сезон провел в штабе юниорской команды питерского «Динамо».





Александр Алексеев, защитник

Первый капитан в истории сборной. Выступал за «Тивали», «Салават Юлаев», ЦСКА, «Витязь», киевский «Сокол», «Полимир», «Гомель», «Юность», «Кируну» в Швеции, «Рунгстед» и «Редовре» в Дании. После игровой карьеры был главным тренером «Гомеля» и входил в тренерский штаб сборной Беларуси. С 2012 по 2018 годы был спортивным директором «Шахтера». После окончания контракта уехал в Россию.





Сергей Шитковский, нападающий

Как и многие партнеры по сборной, после Софии уехал в Россию, где поиграл за «Авангард» и «Северсталь». Вернувшись в Беларусь, два сезона откатал за «Керамин», а потом еще семь за «Юность». Закончив играть, в хоккее не остался. Поигрывает на любительском уровне, выступает в качестве телеэксперта.





Михаил Захаров, нападающий

В 1995-м вернулся из Америки, годик поиграл за «Тивали» и закончил. В 98-м стал главным тренером «Юности», с которой выиграл восемь золотых медалей чемпионата страны. В прошлом году в третий раз возглавил сборную Беларуси.





Александр Андриевский, нападающий

С 1995-го по 1998-й поиграл за финский ХПК, потом засветился в Германии, Италии и России. Заканчивал там, где и начинал, – в минском «Динамо». Потом работал тренером в «Гомеле», минском «Динамо», «Сибири» и «Адмирале». Сейчас возглавляет «Сочи».





Василий Панков, нападающий

После чемпионата мира поиграл за «Ладу», «Слован», «Аугсбург» и «Юность». Тренировал юношескую сборную Беларуси, вторую команду минского «Динамо», «Шинник» и «Авиатор» из Барановичей.





Андрей Ковалев, нападающий

Отыграл 10 сезонов в Германии за «Крефельд», «Рейвер Левен» и еще минорных клубах. Заканчивал в «Юности». Работал главным тренером сборной Китая, юниорской сборной Беларуси, минского «Динамо» и «Бреста», в котором трудится последние пару лет.





Нижний ряд:





Александр Гавриленок, вратарь

После ЧМ следующие несколько лет провел в польском «Подхале» и российском «Рубине», а заканчивал карьеру в четвертом дивизионе Германии. Став тренером, возглавлял «Брест», входил в штаб тренеров «Динамо», сборной Эстонии и жлобинского «Металлурга». С лета 2019-го главный тренер второй команды из Жлобина.





Алексей Емельянов, вратарь

Три следующих сезона после Софии провел в «Немане», после чего уехал в «Спартак». Через два сезона вернулся в Беларусь: играл за «Юность», «Гомель», «Неман» и «Химволокно». В Могилеве начинал тренировать. Также работал в «Металлурге». Сейчас помогает в «Лиде» Павлу Микульчику.









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В форме с «Погоней» сборная отыграла три чемпионата мира – 1993, 1994 и 1995. Шила джерси фирма Reebok, которая в то время одевала всех участников ЧМ, а дизайн разрабатывал сам Владимир Бережков. Был красный вариант формы и белый.









Игра в Софии с Казахстаном – последний матч сборной с такой национальной символикой. После референдума 1995 года у сборной появилась новая форма с надписью «Беларусь».