Вице-премьер подчеркнул, что для подготовки к Олимпийским играм в Беларуси созданы все условия. Теперь слово за олимпийцами. Задача психологов, тренеров донести это до спортсменов - на Олимпиаду они едут не ради подтверждения своего лучшего результата, а чтобы показать сверхрезультат, победить.





"Но это не про допинг. Всякий, кто имеет отношение к подготовке спортсменов, должен понимать, что употребление допинга - это не только его личная ответственность. Каждый такой случай - удар по имиджу государства на международной спортивной арене. И восстановить его очень сложно", - сказал вице-премьер. Он поставил задачу усилить контроль, личную ответственность спортсменов, тренеров, каждого члена команды и обеспечить 100-процентное исключение употребления допинга, в том числе случайное.