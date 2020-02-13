Баранчик: Считаю Беларусь Родиной, но США стали для меня домом

"Люди часто спрашивают меня, откуда я. Я родился в России, когда мне было 8 месяцев, мои родители переехали в Беларусь, где родился и вырос мой отец.





Так все мое детство и юность прошли в этой стране. Я бился за Беларусь как боксер-любитель. И я считаю, что Беларусь – моя родина.





Затем, когда мне исполнилось 21 год, я получил несколько предложений от профессиональных промоутеров со всего мира. Я думал о предложениях, но продолжал выступать как любитель, у меня было много разногласий с Белорусской федерацией бокса.





Наконец, я решил подписать соглашение с одним из промоушенов. А несколько недель спустя молодой, наивный, говорящий только на русском языке человек сидел в самолете и летел в США. С тех пор было много трудностей и приключений. Но теперь эта страна стала для меня домом. Боже, храни Америку", – написал Баранчик.