Баранчик: Считаю Беларусь Родиной, но США стали для меня домом
Белорусский боксер Иван Баранчик рассказал, что считает Беларусь своей родиной.
"Люди часто спрашивают меня, откуда я. Я родился в России, когда мне было 8 месяцев, мои родители переехали в Беларусь, где родился и вырос мой отец.
Так все мое детство и юность прошли в этой стране. Я бился за Беларусь как боксер-любитель. И я считаю, что Беларусь – моя родина.
Затем, когда мне исполнилось 21 год, я получил несколько предложений от профессиональных промоутеров со всего мира. Я думал о предложениях, но продолжал выступать как любитель, у меня было много разногласий с Белорусской федерацией бокса.
Наконец, я решил подписать соглашение с одним из промоушенов. А несколько недель спустя молодой, наивный, говорящий только на русском языке человек сидел в самолете и летел в США. С тех пор было много трудностей и приключений. Но теперь эта страна стала для меня домом. Боже, храни Америку", – написал Баранчик.
Источник: tribuna.com
10:05 13/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.