Арины Соболенко: "Кожа да кости... Ужас как похудела"
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко пошутила в Инстаграме. Теннисистка опубликовала фото в спортивных леггинсах с изображением костей.
Кожа да кости... Ужас как похудела, — написала Соболенко.
09:04 13/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.