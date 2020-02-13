В Москве стартовали съемки байопика "Белый снег" соавтором которого выступил белорус Андрей Курейчик. Биографическая спортивная драма расскажет о знаменитой советской спортсменке Елене Вяльбе, которая была внесена в Книгу рекордов Гиннеса как лучшая лыжница XX века. Производство картины осуществляет кинокомпания "ЭГО продакшн" при поддержке Федерации лыжных гонок России. Генеральный продюсер картины -- Тимур Хван.





Режиссером байопика выступил Николай Хомерики, известный по фильмам "Ледокол", "Селфи", а картины "977" и "Сказка про темноту" демонстрировались в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Он же выступил соавтором сценария.





"Белый снег" рассказывает о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных, а также категорически осудила применение допинга в профессиональном спорте. Елена Вяльбе родилась в Магадане. Лыжным спортом начала заниматься с восьми лет. А уже в 14 получила звание мастера спорта СССР. В её послужном списке множество международных спортивных наград. В 1998 году Елена Вяльбе завершила спортивную карьеру и занялась тренерской деятельностью. В начале февраля нынешнего года Елена Вяльбе возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта.





На роль Елены Вяльбе пригласили актрису Театра им. Вахтангова Ольгу Лерман, также в фильме примут участие: Владимир Гостюхин, Надежда Маркина, Анна Уколова, Александр Устюгов, Дарья Екамасова, Анна Котова, Вадим Андреев, Дмитрий Поднозов, Александр Горбатов, Наталия Чернышева, Екатерина Агеева, Полина Ватага и др.





Для Андрея Курейчика это уже не первый опыт работы над спортивной темой. Драма "Движение вверх" про баскетбол, над которой также работал белорусский автор, стала одним из самых успешных фильмов за всю историю пост-советского кинематографа, заработав в прокате более 3 миллиардов рублей и став самым кассовым российским фильмом в Китае.









"Елена Вяльбе удивительный пример того, как, даже не обладая идеальными физическими данными, не имея материальной поддержки и не находясь в центре спортивной жизни, можно преодолеть любые трудности благодаря твердости духа и веры в свою победу, -- рассказывает Андрей Курейчик. – Для меня Елена Вяльбе невероятный пример фанатичной преданности спорту и его настоящим идеалам. Хотелось бы такое кино снимать и в Беларуси, тем более, что у нас есть прекрас е спортсмены, которые прославили страну своими победами".





Съемки фильма "Белый снег" пройдут в Москве, Магадане, Колыме, Мурманской области, а также в Эстонии и Норвегии и продлятся до 24 апреля 2020 года. Для динамики и зрелищности лыжные гонки будут сняты суперинновационными устройствами, часть из которых была специально разработана для фильма. Это системы стабилизации и способы крепления камер на лыжниках, специальные сани, радиоуправляемые юниты и дроны. Релиз запланирован на 2021 год.







