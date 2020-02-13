Первоначально планировалось, что соревнования пройдут в Эстонии, однако из-за погодных и прочих условий эстонцы готовы отказаться от права проведения соревнований. А белорусы, как сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1", высказали желание забрать соревнование себе. Чемпионат Европы по биатлону, согласно расписанию Международного союза биатлонистов, должен начаться уже 26 февраля.









В Раубичах подтвердили возможность максимально использовать пушки для создания искусственного снега, и подтвердили: подушка безопасности в этом отношении создана мощная. Какое решение ИБУ будет окончательным, и пройдет ли чемпионат Европы в Минске, станет известно в ближайшие дни.



