Беларусь может принять чемпионат Европы по биатлону-2020 вместо Эстонии
Белорусский спортивный комплекс Раубичи может принять чемпионат Европы по биатлону 2020 года.
Первоначально планировалось, что соревнования пройдут в Эстонии, однако из-за погодных и прочих условий эстонцы готовы отказаться от права проведения соревнований. А белорусы, как сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1", высказали желание забрать соревнование себе. Чемпионат Европы по биатлону, согласно расписанию Международного союза биатлонистов, должен начаться уже 26 февраля.
В Раубичах подтвердили возможность максимально использовать пушки для создания искусственного снега, и подтвердили: подушка безопасности в этом отношении создана мощная. Какое решение ИБУ будет окончательным, и пройдет ли чемпионат Европы в Минске, станет известно в ближайшие дни.
Пока же возможность переноса континентального форума из Эстонии в Беларусь рассматривают эксперты Международной федерации, пишет interfax.by
08:28 13/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.