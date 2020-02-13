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Беларусь может принять чемпионат Европы по биатлону-2020 вместо Эстонии

Белорусский спортивный комплекс Раубичи может принять чемпионат Европы по биатлону 2020 года.

Первоначально планировалось, что соревнования пройдут в Эстонии, однако из-за погодных и прочих условий эстонцы готовы отказаться от права проведения соревнований. А белорусы, как сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1", высказали желание забрать соревнование себе. Чемпионат Европы по биатлону, согласно расписанию Международного союза биатлонистов, должен начаться уже 26 февраля.


В Раубичах подтвердили возможность максимально использовать пушки для создания искусственного снега, и подтвердили: подушка безопасности в этом отношении создана мощная. Какое решение ИБУ будет окончательным, и пройдет ли чемпионат Европы в Минске, станет известно в ближайшие дни.

Пока же возможность переноса континентального форума из Эстонии в Беларусь рассматривают эксперты Международной федерации, пишет interfax.by
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