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Гол Овечкина назван лучшим в истории НХЛ

Один из крупнейших американских спортивных каналов ESPN составил рейтинг лучших голов за всю историю НХЛ, пишет tribuna.

Топ-10 шайб выглядит следующим образом:

1. Гол нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, забитый им в ворота «Финикса» в 2006 году:


2. «Лакросс"-голы Андрея Свечникова в составе «Каролины» в ворота «Калгари» в 2019 году и Филипа Форсберга в составе «Нэшвилла» в ворота «Эдмонтона» в 2020-м:


3. Гол Марио Лемье в составе «Питтсбурга» в ворота «Миннесоты Норт Старс» («Даллас» с 1993 года) в 1991 году:


4. Гол Яромира Ягра в составе «Питтсбурга» в ворота «Чикаго» в 1992 году.

5 Гол Дени Савара в составе «Чикаго» в ворота «Эдмонтона» в 1988 году.

6. Гол Павла Буре в составе «Ванкувера» в ворота «Бостона» в 1996 году.

7. Гол Сидни Кросби в составе «Питтсбурга» в ворота «Монреаля» в 2018 году.

8. Гол Марека Малика в составе «Рейнджерс» в ворота «Вашингтона» в 2005 году.

9. Гол Павла Дацюка в составе «Детройта» в ворота «Чикаго» в 2010 году.

10. Голы Владимира Тарасенко в составе «Сент-Луиса» в ворота «Миннесоты» в 2015 году и Петера Форсберга в составе «Филадельфии» в ворота «Чикаго» в 2006-м.
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