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В Европе призвали наказать российского футболиста из-за расистского поста о коронавирусе

Дмитрий Тарасов выложил в сеть фото с парикмахером азиатской внешности и подписью "коронавирус".

Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) призвала Российский футбольный союз отреагировать на пост полузащитника Дмитрия Тарасова в соцсети Instagram. Тарасов выложил свое фото с парикмахером азиатской внешности и подписал его "коронавирус", указав стрелочками на парикмахера.

instagram.com/tarasov23 

"Фото, выложенное Тарасовым, по нашему мнению, является расистским оскорблением. В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными, к сожалению, мы все больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ в отношении игроков из Азии. РФС может принимать к игроку соответствующие санкции в соответствии с дисциплинарными правилами, нужно обратиться к ним за деталями", - сказали в пресс-службе FARE "Р-Спорту".

Отметим, что российские болельщики в сети жестко прошлись по Тарасову из-за его поста. "Эпичный идиот", "Ничто не вечно, кроме дебилизма Тарасова", "Самый тупой персонаж в нашем футболе, причем с большим отрывом", "Парикмахер азиатской внешности выложил фотографию с футболистом дебильного вида с подписью "Тарасов", "Узнаю юмор электората самого вежливого президента", "Бузова на его фоне академик, и как она еще жила с ним", - комментируют новость на сайте Sports.ru. 

Напомним, по последним данным в результате заболевания коронавирусом скончалось более тысячи ста человек.
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