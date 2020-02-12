Ковальчук: Мы рассчитываем завоевать до 100 лицензий на Игры в Токио

В целом в профильном ведомстве положительно оценивают работу отрасли, сообщает канал СТВ.





За 2019 год белорусские атлеты завоевали 843 медали, из них 248 высшего достоинства. Одним из самых ярких событий ушедшего года стали вторые Европейские игры. Минский мультифорум принес в копилку нашей команды 68 наград и второе общекомандное место. Успешными игры стали и в организационном плане.





Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук очертил количество предполагаемых олимпийских лицензий:





Сегодня требования к отбору ужесточились. Количество спортсменов стало меньше, которые отбираются в разных спортивных дисциплинах. Поэтому мы видим, что мы идем в нашем нормальном графике, ритме.





Есть еще перспективы к завоеванию порядка 30 олимпийских лицензий. Мы видим этих спортсменов, которые должны кто по рейтингу отобраться, кто на каких-то соревнованиях отборочных. Мы рассчитываем в пределах 100 лицензий на эти Олимпийские игры.



