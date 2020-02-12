Замглавы РУСАДА: Нечего на зеркало пенять...

Об этом сообщает "Советский спорт".





"Я не жажду крови. Просто считаю, что спортсменов-нарушителей не нужно воспринимать как жертв какого-то заговора. Есть грубая поговорка, но она очень отражает действительность. Я даже себе ее часто говорю: "Нечего на зеркало пенять…"







