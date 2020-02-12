Замглавы РУСАДА: Нечего на зеркало пенять...
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая заявила, что все без исключения спортсмены, нарушившие правила, должны нести наказание.
Об этом сообщает "Советский спорт".
"Я не жажду крови. Просто считаю, что спортсменов-нарушителей не нужно воспринимать как жертв какого-то заговора. Есть грубая поговорка, но она очень отражает действительность. Я даже себе ее часто говорю: "Нечего на зеркало пенять…"
Источник: pressball.by
15:30 12/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.